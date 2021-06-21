По 3000 рублей дарит 55 талантливым школьникам мэр Бердска Евгений Шестернин 21 июня 2021. Родителей не пустили пустить слезу

Трижды власть Бердска откладывала награждение талантливых школьников города, которые достигли высоких результатов в сфере образования, культуры, спорта и молодежной политики в 2020-2021 учебном году. Сегодня, 21 июня, 55 учеников получат из рук мэра Бердска Евгения Шестернина премии в размере 3 000 рублей. Стоит отметить, что кроме выдающихся учеников в зад ДК "Родины" никого не впустят. Родители и педагоги не смогут гордится детьми в момент награждения мэром, сообщает "Курьер. Среда. Бердск" мама одаренной школьницы. Такое решение принято из-за взрывного количеств зараженных коронавирусом в Новосибирской области. Например, только за последние сутки в регионе выявлено 150 новых пациентов с коронавирусом.
Стоит отметить, что ранее размер премии составлял 1 000 рублей. Но власть города решила увеличить выплату аж в три раза - до 3000 рублей. Кто может получить премию: лауреаты и дипломанты областных, всероссийских и международных предметных олимпиад, научно-практических конференций, фестивалей, конкурсов, выставок, спортивных соревнований. На премию от главы могу претендовать ребятишки от 11 до 18 лет.
37 премий получат выдающиеся дети в области образования. Еще 8 премий - в области спорта. Такое же количество премий присудили ребятишкам, которые достигли высот в области культуры. А две премии достанутся тем школьникам, которые смогли проявить свои таланты в области молодежной политики.