Коронавирус продолжает ставить страшные рекорды в России: 17 378 зараженных за сутки на 21 июня 2021
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
21.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Коронавирус продолжает ставить страшные рекорды в России: 17 378 зараженных за сутки на 21 июня 2021

4:28:286/21/2021Фото: pixabay
0

Ежедневно выявляется больше 17 тысяч новых зараженных.

Больше 17 тысяч новых зараженных выявили в России
Сюжет: Третья волна коронавируса
Сертификат о вакцинации от коронавируса можно получить на Госуслугах жителям Новосибирска и Бердска

Сертификат о вакцинации от коронавируса можно получить на Госуслугах жителям Новосибирска и БердскаБеременным россиянкам поставят прививку против коронавируса с 28 июня 2021Ещё 51 новости

По данным оперштаба, за минувшие сутки в России было выявлено 17 378 новых случаев коронавируса. Это одна из самых больших цифр за все ревмя пандемии. Также, за минувшие сутки в стране скончались 440 пациентов с коронавирусом. Выздоровело 8361 человек.

В Москве за последние сутки выявили 7584 зараженных – это на 721 человек меньше, чем сутками ранее. . На этот раз рекорд в Подмосковье — 1811 случаев заболевания.

В Новосибирской области выявили 150 новых заболевших за последние сутки. Умерло семь человек с коронавирусом, еще 151 человек в реанимации.

Что ожидает людей, привитых «Спутником V»: мнение Минздрава
В кого превратилась Уварова: актриса стала неузнаваемой
Уварову с трудом можно узнать: что стало с актрисой
Как спастись от COVID: простейший метод
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Малышева рассекретила самый лучший способ борьбы с комарами
Ани Лорак «влипла»: за нее всерьез взялась прокуратура
Известная актриса показала, как выглядела, когда весила 90 кг
Стало известно, о чем договорился Байден с Путиным по Украине
статистикакоронавирусновые заболевшие
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Уже переболели?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Три мощных ритуала на деньги, любовь и здоровье 24 июня 2021 в Полнолуние
    4:20:49 6/21/2021
    Три мощных ритуала на деньги, любовь и здоровье 24 июня 2021 в Полнолуние
    Пенсионный фонд обратился к предпенсионерам России
    4:17:03 6/21/2021
    Пенсионный фонд обратился к предпенсионерам России
    На Кузбассе полностью запретили продажу алкоголя
    4:07:44 6/21/2021
    На Кузбассе полностью запретили продажу алкоголя
    Мертвым нашли пропавшего 7-летнего мальчика с синим велосипедом под Красноярском спустя сутки поисков
    3:57:10 6/21/2021
    Мертвым нашли пропавшего 7-летнего мальчика с синим велосипедом под Красноярском спустя сутки поисков
    Восемь детей пострадали в жестком ДТП двух автобусов в Краснодарском крае
    3:45:39 6/21/2021
    Восемь детей пострадали в жестком ДТП двух автобусов в Краснодарском крае
    БердскВ авиакатастрофе самолета L-410 на Кузбассе пострадал один житель Бердска. Он в реанимации
    3:30:22 6/21/2021
    В авиакатастрофе самолета L-410 на Кузбассе пострадал один житель Бердска. Он в реанимации
    Тайное значение Троицкой седмицы: что можно и что опасно делать православным с 21 по 27 июня
    3:20:17 6/21/2021
    Тайное значение Троицкой седмицы: что можно и что опасно делать православным с 21 по 27 июня
    Сертификат о вакцинации от коронавируса можно получить на Госуслугах жителям Новосибирска и Бердска
    3:11:32 6/21/2021
    Сертификат о вакцинации от коронавируса можно получить на Госуслугах жителям Новосибирска и Бердска
    Криптовалюту назвала самой опасной стратегией для сбережений глава ЦБ
    2:57:48 6/21/2021
    Криптовалюту назвала самой опасной стратегией для сбережений глава ЦБ
    БердскНегде хоронить: Городское кладбище будут расширять в Бердске
    2:27:43 6/21/2021
    Негде хоронить: Городское кладбище будут расширять в Бердске