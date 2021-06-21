Коронавирус продолжает ставить страшные рекорды в России: 17 378 зараженных за сутки на 21 июня 2021

По данным оперштаба, за минувшие сутки в России было выявлено 17 378 новых случаев коронавируса. Это одна из самых больших цифр за все ревмя пандемии. Также, за минувшие сутки в стране скончались 440 пациентов с коронавирусом. Выздоровело 8361 человек.
В Москве за последние сутки выявили 7584 зараженных – это на 721 человек меньше, чем сутками ранее. . На этот раз рекорд в Подмосковье — 1811 случаев заболевания.
В Новосибирской области выявили 150 новых заболевших за последние сутки. Умерло семь человек с коронавирусом, еще 151 человек в реанимации.