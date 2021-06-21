Зачем печатать больше денег и раздавать их россиянам, недоумевает Эльвира Набиуллина
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Зачем печатать больше денег и раздавать их россиянам, недоумевает Эльвира Набиуллина

5:14:456/21/2021Фото: pixabay
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По словам главы Центробанка, это отрицательно скажется на экономике.

Набиуллина против печати большего объема денег

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина высказалась против того, чтобы печатать как можно больше денег. По ее мнению чем больше будут денег у населения, тем выше будет спрос товаров на рынке, а предложений будет меньше. И это крайне негативно скажется на экономике.

«Денежно-кредитная политика влияет только на спрос. Это, кстати, и ответ на вопрос о том, почему бы ради роста экономики не напечатать и не раздать всем денег. Спрос вырастет, а предложение нет, и будет только рост инфляции вместо роста экономики», — сказала она в интервью.

Также Набиуллина отметила, что влиять на уровень инфляции Центробанк может с помощью ключевой ставки. . При ее повышении растут ставки по депозитам. Если таковые становятся привлекательнее для населения, оно берет меньше кредитов. Это, в свою очередь, оказывает влияние на спрос.

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рублиинфляция.печать денег
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