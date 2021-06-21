Зачем печатать больше денег и раздавать их россиянам, недоумевает Эльвира Набиуллина

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина высказалась против того, чтобы печатать как можно больше денег. По ее мнению чем больше будут денег у населения, тем выше будет спрос товаров на рынке, а предложений будет меньше. И это крайне негативно скажется на экономике.
«Денежно-кредитная политика влияет только на спрос. Это, кстати, и ответ на вопрос о том, почему бы ради роста экономики не напечатать и не раздать всем денег. Спрос вырастет, а предложение нет, и будет только рост инфляции вместо роста экономики», — сказала она в интервью.
Также Набиуллина отметила, что влиять на уровень инфляции Центробанк может с помощью ключевой ставки. . При ее повышении растут ставки по депозитам. Если таковые становятся привлекательнее для населения, оно берет меньше кредитов. Это, в свою очередь, оказывает влияние на спрос.