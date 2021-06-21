В Красноярске полиция забрала детей у разъяренной матери, которая поставила чужого ребенка на колени ради извинений

Полиция изъяла двух детей из семьи 35-летней жительницы Красноярска, которая поставила чужого ребенка на колени для извинений перед своим сыном. Кроме того, стало известно, что после этого происшествия она избила 12-летнюю девочку. В настоящее время в отношении женщины возбуждены сразу два уголовных дела по ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию). Проверка показала, что через несколько дней после инцидента она избила 12-летнюю девочку.
«13 июня в дежурную часть отдела полиции №4 МУ МВД России „Красноярское“ поступило сообщение от матери 9-летнего мальчика о том, что неизвестная женщина причинила её несовершеннолетнему сыну телесные повреждения, — сообщили в полиции. — Инспекторы по делам несовершеннолетних провели комплекс необходимых мероприятий, установили свидетелей происшествия и лицо, причинившее мальчику физическую боль. Ей оказалась 35-летняя жительница краевого центра».
А через несколько дней после этого женщина в нетрезвом состоянии избила 12-леьнюю девочку на «почве личных неприязненных отношений». Полиция продолжает работу по уголовным делам, а глава СК Александр Бастрыкин уже потребовал доложить ему об итогах проверки.