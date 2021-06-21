В России начнут ревакцинировать против коронавируса из-за индийского штамма
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В России начнут ревакцинировать против коронавируса из-за индийского штамма

5:26:486/21/2021Фото: pixabay
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Прививать будут даже беременных женщин для борьбы с индийским штаммом.

Некоторым россиянам проведут повторную вакцинацию
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Накануне стало известно, что в России проведут ревакцинацию граждан против коронавируса. Но прививать повторно будут только тех, у кого уровень антител опустился до недостаточного. Это необходимо для борьбы с индийским штаммом коронавируса.

Также стало известно, что теперь вакцинировать будут даже беременных женщин.

По данным исследования института имени Гамалеи, вакцина является наиболее эффективным инструментом защиты. Благодаря ей риск среднетяжелого и тяжелого течения заболевания может снизиться в 14 раз.

По словам экспертов, на данный момент нет информации, подтверждающей более тяжелое течение болезни и большую летальность среди пациентов, которые заразились этим штаммом.

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