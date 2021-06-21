В России начнут ревакцинировать против коронавируса из-за индийского штамма

Накануне стало известно, что в России проведут ревакцинацию граждан против коронавируса. Но прививать повторно будут только тех, у кого уровень антител опустился до недостаточного. Это необходимо для борьбы с индийским штаммом коронавируса.
Также стало известно, что теперь вакцинировать будут даже беременных женщин.
По данным исследования института имени Гамалеи, вакцина является наиболее эффективным инструментом защиты. Благодаря ей риск среднетяжелого и тяжелого течения заболевания может снизиться в 14 раз.
По словам экспертов, на данный момент нет информации, подтверждающей более тяжелое течение болезни и большую летальность среди пациентов, которые заразились этим штаммом.