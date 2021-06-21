«Просто не открывали мне дверь»: не смогла пройти рентген 22-летняя Ксения из Бердска. Девушку с одышкой и пометкой CITO отправили домой
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«Просто не открывали мне дверь»: не смогла пройти рентген 22-летняя Ксения из Бердска. Девушку с одышкой и пометкой CITO отправили домой

6:28:196/21/2021,Алиса ЕршоваФото: pixabay.com
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Заведующий отделением сообщил Ксении, что не управляет рентген-кабинетом и ничего с этим сделать не может.

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Сюжет: Третья волна коронавируса
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- В субботу заболело горло, в воскресенье - бронхи, все спустилось вниз. Появился кашель с мокротой, в понедельник началась отдышка, так что поехала и открыла больничный, - рассказала Ксения 21 июня редакции «Курьер. Среда. Бердск».

В поликлинике №2 терапевт осмотрел ее, выписал больничный и отправил на рентген в поликлинику №1 с пометкой CITO - срочно. Участковый терапевт сказал девушке прийти в тот же день, но в рентген-кабинете так не думали.

В поликлинике  прописали гормоны от отека легких, антибиотики и противовирусные препараты и выдали их там же, бесплатно.

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- В рентген-кабинете мне просто не открывали дверь. Потом, наконец, открыли, оттуда появилась медсестра, которая сказала: «Время на осмотр грудной клетки закончено, принимаем только по переломам. Приходите завтра», - рассказала девушка.

Рентген-кабинет работает до 19:00, но чему-то врачи-рентгенологи не принимают даже по срочному направлению, оправдываясь тем, что в это время принимают только с переломами. К слову, очереди из травмированных возле кабинета не стояло.

Ксения попробовала обратиться по поводу этой проблемы к заведующему первым поликлиническим отделением для взрослых Сергею Крапивникову, но там она услышала лишь: «Рентген-кабинет находится вне моей компетенции».

Как узнала редакция «Курьер. Среда. Бердск», действительно, у рентген-кабинета свой заведующий - Ирина Гайер, но дозвониться до нее и узнать о таком странном режиме работы для срочного направления редакция не смогла.

- Я постоянно работаю с ковидными больными, в моем случае это опасно. Я медсестра в «Инвитро», коронавирусом в прошлый раз болела прошлым летом, а недавно проходила анализ на антитела - их не оказалось вообще, - рассказала Ксения.

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