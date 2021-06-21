В Роспотребнадзоре велели сократить рабочий день при сильной жаре россиянам

Роспотребнадзор дал рекомендации работодателям, сотрудники которых вынуждены работать при сильно жаре. Как сообщают в ведомстве, нужно сокращать продолжительность рабочего дня на час в том случае, если температура в рабочем помещении достигает плюс 28,5 градусов. При 29 градусах тепла следует уменьшить режим на два часа.
- "В случае, если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке <плюс> 28,5 градусов, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до <плюс> 29 градусов - на два часа, при температуре <плюс> 30,5 градусов - на четыре часа", - говорится в сообщении.
А если сотрудник работает на открытом воздухе при температуре выше 32,5 градусов, но продолжительность его непрерывной работы не может превышать 15-20 минут с последующим отдыхом в течение 10-12 минут в охлаждаемом помещении.