Москва Путину. РФ: Как задать вопрос президенту России 30 июня 2021 - все способы
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
21.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Москва Путину. РФ: Как задать вопрос президенту России 30 июня 2021 - все способы

5:21:056/21/2021Фото: Кремлин.ру
0

Каждый может задать свой вопрос через специальное мобильное приложение «Москва – Путину», которое технологически позволяет выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время эфира.

Путин ответит на вопросы россиян 30 июня 2021

30 июня Владимир Путин проведёт очередную «Прямую линию». Программа выйдет в 12:00 по московскому времени в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Глава государства в свободном режиме ответит на вопросы, интересующие граждан страны.

Каждый может задать свой вопрос через специальное мобильное приложение «Москва – Путину», которое технологически позволяет выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время эфира.

Вопросы также будут приниматься через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщения на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40.

Текстовые и видеовопросы к Президенту могут быть отправлены и через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Официальные группы программы – vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.

Приём вопросов будет осуществляться с 12:00 по местному времени 20 июня и вплоть до окончания программы 30 июня.

Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно бесплатно из любой точки России по номеру: 8–800–200–40–40. Из-за границы позвонить можно по телефонам: +7–499–550–40–40, +7–495–539–40–40.

Вопросы в виде SMS- и MMS-сообщений принимаются на номер 0–40–40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос можно будет только на русском языке и объёмом не более 70 знаков.

Трансляция с сурдопереводом будет доступна 30 июня на сайте программы и в эфире Общественного телевидения России (ОТР).

Подробная информация о предстоящей «Прямой линии», способах связи с Единым центром обработки сообщений, архив предыдущих программ доступны на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).

Неожиданная весть для привитых «Спутником V»: что ждет россиян
«Больше нет сил»: экс-жена Аршавина простилась со всеми
Красавица Антонова показала, как выглядела, когда весила 90 кг
Вот о чем предупредили привитых россиян от коронавируса
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Главные ошибки, которые выдадут возраст женщины
СМИ: В мире нашли замену российской нефти
Оппозиция предъявила Зеленскому требование по Донбассу
Адвокат рассказала, какими выходками Гвердцители изводит соседей
президентпрямая линияроссиянеМосква Путинукак позвонить. прямая трансляция
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Есть вопросик Путину?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Зачем печатать больше денег и раздавать их россиянам, недоумевает Эльвира Набиуллина
    5:14:45 6/21/2021
    Зачем печатать больше денег и раздавать их россиянам, недоумевает Эльвира Набиуллина
    В Красноярске полиция забрала детей у разъяренной матери, которая поставила чужого ребенка на колени ради извинений
    5:01:31 6/21/2021
    В Красноярске полиция забрала детей у разъяренной матери, которая поставила чужого ребенка на колени ради извинений
    БердскПо 3000 рублей дарит 55 талантливым школьникам мэр Бердска Евгений Шестернин 21 июня 2021. Родителей не пустили пустить слезу
    4:56:30 6/21/2021
    По 3000 рублей дарит 55 талантливым школьникам мэр Бердска Евгений Шестернин 21 июня 2021. Родителей не пустили пустить слезу
    Медики нашли новый штамм индийского коронавируса «дельта плюс»
    4:52:21 6/21/2021
    Медики нашли новый штамм индийского коронавируса «дельта плюс»
    Новых 150 зараженных коронавирусом нашли за сутки на 21 июня 2021 в Новосибирской области. Скончались семь пациентов
    4:39:14 6/21/2021
    Новых 150 зараженных коронавирусом нашли за сутки на 21 июня 2021 в Новосибирской области. Скончались семь пациентов
    БердскНовый прокурор Бердска приступил к своим обязанностям с 21 июня 2021: чем заслужил место Андрей Кузнецов?
    4:34:05 6/21/2021
    Новый прокурор Бердска приступил к своим обязанностям с 21 июня 2021: чем заслужил место Андрей Кузнецов?
    Коронавирус продолжает ставить страшные рекорды в России: 17 378 зараженных за сутки на 21 июня 2021
    4:28:28 6/21/2021
    Коронавирус продолжает ставить страшные рекорды в России: 17 378 зараженных за сутки на 21 июня 2021
    Три мощных ритуала на деньги, любовь и здоровье 24 июня 2021 в Полнолуние
    4:20:49 6/21/2021
    Три мощных ритуала на деньги, любовь и здоровье 24 июня 2021 в Полнолуние
    Пенсионный фонд обратился к предпенсионерам России
    4:17:03 6/21/2021
    Пенсионный фонд обратился к предпенсионерам России
    На Кузбассе полностью запретили продажу алкоголя
    4:07:44 6/21/2021
    На Кузбассе полностью запретили продажу алкоголя