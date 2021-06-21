Только по записи принимают с 21 июня в отделах ЗАГС Москвы

С 21 июня московские ЗАГСы принимают посетителей только по предварительной записи. Данная мера временная и связана с ростом случаев заражения коронавирусом в столице.
Телефон единой справочной службы города Москвы: +7 (495) 777-77-77, записавшись на прием, граждан примут с заявлением на регистрацию заключения или расторжения брака, рождения, усыновления. Также по записи можно будет восстановить утерянные или испорченные документы, выданные в организации. Сотрудники отделов ЗАГС и дворцов бракосочетаний готовы ответить на вопросы по телефону.
В зданиях учреждений предусмотрены предупреждающие заражение меры. На входе обязательна термометрия, проводится регулярная обработка помещений дезинфицирующими средствами. Сотрудники работают с использованием масок и респираторов. Посетители и сотрудники с повышенной температурой в здания организаций не допускаются.