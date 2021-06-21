Голая сибирячка показывала интимные места водителям Новосибирска на ул. Большевистской
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Голая сибирячка показывала интимные места водителям Новосибирска на ул. Большевистской

5:43:466/21/2021Фото: скрин с видео
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Женщина была, предположительно, под наркотиками и вела себя неадекватно.

Женщина гуляла по улицам совершенно голой

Сегодня, 21 июня, в Новосибирске произошел шокирующий инцидент. Там, на улице Большевистской местная жительница, в неадекватном состоянии выбежала на проезжую часть и начала раздеваться.

После этого она сбросила с себя абсолютно всю одежду, вплоть до бюстгальтера и продолжала танцевать. После этого, по словам очевидцев, она показывала неприличные движения своими голыми частями тела. Скорее всего, девушка была под воздействием наркотических веществ.

Примечательно, что некоторые пользователи соцсетей, в которых выложили видео, сравнили девушку с терминатором.
«И восстали машины из пепла ядерного огня, и пошла война на уничтожения человечества. И шла она десятилетия, но последнее сражение состоится не в будущем, оно состоится здесь, в наше время, сегодня ночью», —шутит новосибирец Сергей.

Отметим, что женщина продолжила голой гулять по улицам города.

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