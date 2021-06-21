Куда в Москве не пустят непривитых от коронавируса граждан: у кого есть исключение?
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21.06
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Куда в Москве не пустят непривитых от коронавируса граждан: у кого есть исключение?

7:52:036/21/2021Фото: https://pixnio.com/
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Требовать наличие прививок не будут только с тех, у кого онкология, гематологические заболевания или требуется противоопухолевое лечение или паллиативная помощь.

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Сюжет: Третья волна коронавируса
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В ближайшее время жителям и гостям столицы, не сделавшим прививку от коронавируса, будет запрещен вход в «бесковидные» рестораны, также им могут отказать в плановой госпитализации, в приеме у мирового судьи или в посещении лекций в вузах.

Департаментом здравоохранения Москвы 18 июня выпущена информация о том, что для проведения планового лечения в стационарах столицы с пациента потребуют сертификат о вакцинации. Требовать наличие прививок не будут только с тех, у кого онкология, гематологические заболевания или требуется противоопухолевое лечение или паллиативная помощь. Экстренную помощь будут оказывать всем, независимо от наличия прививок.

В столичных вузах с нового учебного года начнется гибридный формат обучения. Для тех у кого будут сертификаты о вакцинации, справки о наличии антител или о противопоказаниях к прививке, обучение останется очным, остальные будут учиться дистанционно. Такую рекомендацию для вузов выпустили в совете ректоров вузов Москвы. Подача документов для поступления будет проходить по интернету.

Мировые судьи не будут принимать клиентов , у которых нет прививок. На заседания судов пустят только тех журналистов, у кого есть справка о вакцинации.

С 19 июня в качестве эксперимента в Москве некоторые точки общепита станут зоной, свободной от коронавируса. Это значит, что на входе в ресторан или кафе нужно будет предъявить QR-код подтверждающий вакцинацию.

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