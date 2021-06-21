Куда в Москве не пустят непривитых от коронавируса граждан: у кого есть исключение?

В ближайшее время жителям и гостям столицы, не сделавшим прививку от коронавируса, будет запрещен вход в «бесковидные» рестораны, также им могут отказать в плановой госпитализации, в приеме у мирового судьи или в посещении лекций в вузах.
Департаментом здравоохранения Москвы 18 июня выпущена информация о том, что для проведения планового лечения в стационарах столицы с пациента потребуют сертификат о вакцинации. Требовать наличие прививок не будут только с тех, у кого онкология, гематологические заболевания или требуется противоопухолевое лечение или паллиативная помощь. Экстренную помощь будут оказывать всем, независимо от наличия прививок.
В столичных вузах с нового учебного года начнется гибридный формат обучения. Для тех у кого будут сертификаты о вакцинации, справки о наличии антител или о противопоказаниях к прививке, обучение останется очным, остальные будут учиться дистанционно. Такую рекомендацию для вузов выпустили в совете ректоров вузов Москвы. Подача документов для поступления будет проходить по интернету.
Мировые судьи не будут принимать клиентов , у которых нет прививок. На заседания судов пустят только тех журналистов, у кого есть справка о вакцинации.
С 19 июня в качестве эксперимента в Москве некоторые точки общепита станут зоной, свободной от коронавируса. Это значит, что на входе в ресторан или кафе нужно будет предъявить QR-код подтверждающий вакцинацию.