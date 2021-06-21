Каким будет июль 2021 года в Сибири и Москве: прогноз погоды
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Каким будет июль 2021 года в Сибири и Москве: прогноз погоды

9:20:056/21/2021Фото: pxhere
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Как май, так и июнь оказались в 2021 году весьма нестабильными по погоде. Были и похолодания и много дождей и внезапные заморозки. Каким же будет второй летний месяц?

лето
Жителям столицы предстоит комфортный, но мокрый июль

Лето. С этим словом у всех ассоциируется тепло, солнце, природа, море, отпуск. так хочется, чтобы оно было теплым и солнечным. Но от наших желаний мало что зависит. Температурные качели могут существенно портить впечатление от самого теплого сезона в году.

Как май, так и июнь оказались в 2021 году весьма нестабильными по погоде. Были и похолодания и много дождей и внезапные заморозки. Каким же будет второй летний месяц?

Погода в Москве

Середина лета для москвичей будет довольно комфортной по температуре, но нельзя назвать этот месяц очень солнечным. Столбик термометра в среднем будет держать на приятной отметке +23...+25 градусов. Солнечных дней ожидается мало, преимущественно будет пасмурно. Будут частыми дожди, но затяжными они не станут - будут кратковременными. Несмотря на это, температура ночью не будет опускаться ниже +18 градусов.

Погода в Сибири

Не сильно будет отличаться от столичной погоды и погода в Сибири. В Новосибирской области  столбик термометра будет держаться в средних значениях около +24...+27 градусов. Также преимущественно будет пасмурно, дожди будут кратковременными, но ежедневными.

В Кемеровской и Иркутской областях температура будет такой же, но к концу месяца дожди будут лишь почти постоянно.

В Хакасии будет жарче - около +28, и значительно суше - всю первую половину июля дождей не будет.

Холоднее и сырее всего будет на севере Красноярского края. Там температура практически весь месяц продержится около +16 градусов.

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