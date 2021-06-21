Каким будет июль 2021 года в Сибири и Москве: прогноз погоды

Лето. С этим словом у всех ассоциируется тепло, солнце, природа, море, отпуск. так хочется, чтобы оно было теплым и солнечным. Но от наших желаний мало что зависит. Температурные качели могут существенно портить впечатление от самого теплого сезона в году.
Как май, так и июнь оказались в 2021 году весьма нестабильными по погоде. Были и похолодания и много дождей и внезапные заморозки. Каким же будет второй летний месяц?
Погода в Москве
Середина лета для москвичей будет довольно комфортной по температуре, но нельзя назвать этот месяц очень солнечным. Столбик термометра в среднем будет держать на приятной отметке +23...+25 градусов. Солнечных дней ожидается мало, преимущественно будет пасмурно. Будут частыми дожди, но затяжными они не станут - будут кратковременными. Несмотря на это, температура ночью не будет опускаться ниже +18 градусов.
Погода в Сибири
Не сильно будет отличаться от столичной погоды и погода в Сибири. В Новосибирской области столбик термометра будет держаться в средних значениях около +24...+27 градусов. Также преимущественно будет пасмурно, дожди будут кратковременными, но ежедневными.
В Кемеровской и Иркутской областях температура будет такой же, но к концу месяца дожди будут лишь почти постоянно.
В Хакасии будет жарче - около +28, и значительно суше - всю первую половину июля дождей не будет.
Холоднее и сырее всего будет на севере Красноярского края. Там температура практически весь месяц продержится около +16 градусов.