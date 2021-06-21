Ревакцинация неизбежна: Тяжелой назвал ситуацию с заражением коронавирусом в России Кремль

Кремль заявляет о тяжелой ситуации в стране с увеличивающимся распространением коронавируса в России.
"Ситуация тяжелая, тенденции пока скорее плохие, чем хорошие", - сказал журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля "ревакцинация будет и является неизбежной - не только вакцинация, но и ревакцинация - для тех, кто хочет обезопасить себя, обезопасить родных, близких и для тех, кто обязан обезопасить всех тех, кто окружает его".
За сутки на 21 июня выявили более 17000 новых заражений.