Ревакцинация неизбежна: Тяжелой назвал ситуацию с заражением коронавирусом в России Кремль
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Ревакцинация неизбежна: Тяжелой назвал ситуацию с заражением коронавирусом в России Кремль

6:25:106/21/2021Фото: Pixabay
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По словам пресс-секретаря президента ревакцинация неизбежна

Распространение коронавируса в России не ослабевает
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Кремль заявляет о тяжелой ситуации в стране с увеличивающимся распространением коронавируса в России.

"Ситуация тяжелая, тенденции пока скорее плохие, чем хорошие", - сказал журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля "ревакцинация будет и является неизбежной - не только вакцинация, но и ревакцинация - для тех, кто хочет обезопасить себя, обезопасить родных, близких и для тех, кто обязан обезопасить всех тех, кто окружает его".

За сутки на 21 июня выявили более 17000 новых заражений.

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