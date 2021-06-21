Депутату Госдумы Вере Ганзя не нашлось места в списке КПРФ в Новосибирске
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Депутату Госдумы Вере Ганзя не нашлось места в списке КПРФ в Новосибирске

6:32:356/21/2021Фото: facebook.com. Вера Ганзя
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Единственная представительница коммунистов не будут выдвигать от КПРФ в ГД от Новосибирской области.

Вера Ганзя не будет представлять Новосибирскую область в Госдуме

В новосибирский список КПРФ не попадает Вера Ганзя — единственная представительница региональной коммунистической партии в Государственной думе.

В настоящее время решается вопрос о регионе, представителем которого она станет. Ни на одном их четырех одномандатных округов ее в списках нет. Сама Ганзя сообщила , что у нее есть предложения, но пока их не озвучивает, также она не рассказала, почему не баллотируется от родного региона.

21 июня станет известно о решении по списку представителей КПРФ в Госдуму по региону. Новосибирскими коммунистами предварительно отобран  кандидаты на четыре одномандатных округа. В выборах будут участвовать бывший глава Первомайского района города Виталий Новосёлов, депутат заксобрания Роман Яковлев, второй секретарь обкома Ренат Сулейманов и журналист Андрей Жирнов.

На 17-19 сентября 2021 года назначены выборы в Государственную думу России, которые будут проходить в течение трех дней для того, чтобы соблюсти все меры безопасности для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

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