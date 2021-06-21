День скорби: 22 июня возложат цветы к вечному огню в Бердске
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День скорби: 22 июня возложат цветы к вечному огню в Бердске

6:58:396/21/2021Фото: Pixabay
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В 21:30 часов также на Мемориале Славы пройдет Всероссийская акция «Свеча Памяти». Жители могут зажечь свечи памяти и установить их у Мемориала Славы.

Свечи памяти будут гореть в день начала Великой отечественной войны

Начиная с 21 по 22 июня все жители города могут зажечь свою свечу памяти на ОНЛАЙН портале http://деньпамяти.рф и поделиться данной информацией с друзьями в соцсетях, чтобы они могли присоединиться к акции вместе со всей страной.

22 июня в 16 часов 15 минут одновременно по всей России объявляется минута молчания, минута скорби. Во время минуты молчания на одну минуту жизнь в стране замрет. Люди склоняют головы и вспоминают родных и близких, переживших самую кровопролитную войну 20 века.
В 11:00 часов на Мемориале Славы состоится торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню.
В 21:30 часов также на Мемориале Славы пройдет Всероссийская акция «Свеча Памяти». Жители могут зажечь свечи памяти и установить их у Мемориала Славы.
С 15 июня по 22 июня на территории Новосибирской области можно приобрести значки «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» в магазинах торговых сетей ЛЕНТА и Окей.
22 июня – день завершения Всероссийской акции «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА».
Все собранные средства идут на высокотехнологичную помощь ветеранам всех боевых действий нашей страны. В этом помогает Благотворительный фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ», - пишут на сайте администрации города Бердска Новосибирской области.

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