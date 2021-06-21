Мурашко: при вспышках коронавируса ревакцинацию делать один раз в полгода, при затишье - один раз в год

Новые правила вакцинации из-за вспышки инфекции вырабатывают в России. 21 июня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил в эфире Россия 24, что во время вспышки необходимо делать вакцинацию один раз в полгода, а когда затишье – 1 раз в год.
-Выработали подходы, сейчас кладем их на бумагу, это кратность ревакцинации. Пока видим, что в период эпидемического подъема это нужно будет делать через шесть месяцев - как переболевшим, так и вакцинированным ранее, - сказал Мурашко. - Если ситуация будет спокойная, то переход к ревакцинации на раз в 12 месяцев.
По словам министра, индийский штамм коронавируса более заразен. При этом повторная вакцинация позволяет обрести россиянам достаточный уровень антител в крови для того, чтобы защититься от него и всех других штаммов.
-Еще один очень важный элемент - и мы уже статистически это выработали - не нужно ходить каждый день проверять, какой у вас уровень антител, это бессмысленно. Вот именно задача по ревакцинации в установленные сроки является наиболее оптимальной, - заявил он.
Мурашко заверил, что меняют тактику лечения ковида:
-В том числе рассматриваем новые лекарственные препараты, которые регистрируются в Российской Федерации для того, чтобы они были доступны для лечения.
А чтобы ситуация стала управляемой по вирусу, необходимо вакцинировать 60% россиян.