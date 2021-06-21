Как убивали девушку-трансгендера Викторию Басаковскую, слушает суд Искитима

18 июня в Искитимском районном суде прошло заседание, на котором предварительно рассматривали дело об убийстве девушки-трансгендера Виктории (Николая) Басаковской бывшим полицейскими Денисом Калининым.
По итогам предварительных слушаний назначено заседание, которое пройдет 25 июня 2021 года в закрытом режиме. Калинину предъявили обвинение в убийстве. По данным следователей, бывший полицейский задушил Викторию.
После проведенного расследования стало известно, что убитая и злоумышленник были знакомы, причем Виктория не скрывала, что ранее была мужчиной - она даже выступала в СМИ и защищала права трансгендеров, при этом оставаясь мужчиной по документам.
Ранее, в октябре 2020 года в деревне Бурмистрово Искитимского района 21-летний сержант полиции убил 24-летнюю девушку-трансгендера Викторию Басаковскую (официально — Николай Басаковский). По данным СМИ, он сам объявил девушку в розыск как без вести пропавшую.
По некоторым данным, Калинин несколько раз наносил девушке побои, а потом раскаивался и плакал. Мотивом такого поведения была ревность.