Губернатор Куйвашев отменил сабантуй Ural Music Night и выпускные в Свердловской области

21 июня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил выпускные вечера, закрыл фан-зону Евро-2020, областной Сабантуй и и и в своем инстаграм 21 июня.
-Сегодня в Свердловской области ещё 174 новых случая COVID-19. Для сравнения — ещё в начале мая показатель отпускался ниже сотни. Минздрав снова разворачивает инфекционные стационары. Сегодня таких коек уже почти 3,5 тысячи. Эта та самая третья волна, которой все так боялись и к которой мы все готовились. Областной Сабантуй перенесён — до лучших времён. Также эпидобстановка не позволяет провести ни общегородской выпускной в Екатеринбурге, ни выпускные в школах. Прошу глав муниципалитетов и руководителей образовательных учреждений за этим проследить. А родителей и детей отнестись с пониманием. Ситуация снова сложная.
Сегодня мы с коллегами также решили свернуть работу фан-зоны ЕВРО-2020 на «Екатеринбург Арене». Решение об отмене Ural Music Night завтра утвердим на заседании оперативного штаба.
Наши потери в этой борьбе с коронавирусом слишком велики. Система здравоохранения прошла через мощнейшие перегрузки. И на этом фоне я сегодня вижу, что люди стали забывать про главные меры безопасности. Поснимали маски в магазинах и общественном транспорте. Перестали заботиться о себе и об окружающих. Я сегодня поручил возобновить активную работу контрольных групп, которые будут проверять соблюдение мер безопасности в регионе. Да, прививочная кампания у нас идёт. Но маска по-прежнему остаётся самым первым барьером. Помните об этом!
Всего за время пандемии в регионе заболели 91 933 человека. Вылечились 85 709 пациентов. Общее число летальных случаев на сегодня - 3 692.