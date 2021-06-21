Губернатор Куйвашев отменил сабантуй Ural Music Night и выпускные в Свердловской области
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Губернатор Куйвашев отменил сабантуй Ural Music Night и выпускные в Свердловской области

7:32:336/21/2021Фото: https://commons.wikimedia.org/
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В регионе, по словам главы, поснимали маски в магазинах и общественном транспорте. Перестали заботиться о себе и об окружающих.

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Сюжет: Третья волна коронавируса
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21 июня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил выпускные вечера, закрыл фан-зону Евро-2020, областной Сабантуй и и  и  в своем инстаграм 21 июня.

-Сегодня в Свердловской области ещё 174 новых случая COVID-19. Для сравнения — ещё в начале мая показатель отпускался ниже сотни. Минздрав снова разворачивает инфекционные стационары. Сегодня таких коек уже почти 3,5 тысячи. Эта та самая третья волна, которой все так боялись и к которой мы все готовились. Областной Сабантуй перенесён — до лучших времён. Также эпидобстановка не позволяет провести ни общегородской выпускной в Екатеринбурге, ни выпускные в школах. Прошу глав муниципалитетов и руководителей образовательных учреждений за этим проследить. А родителей и детей отнестись с пониманием. Ситуация снова сложная.

Сегодня мы с коллегами также решили свернуть работу фан-зоны ЕВРО-2020 на «Екатеринбург Арене». Решение об отмене Ural Music Night завтра утвердим на заседании оперативного штаба.
Наши потери в этой борьбе с коронавирусом слишком велики. Система здравоохранения прошла через мощнейшие перегрузки. И на этом фоне я сегодня вижу, что люди стали забывать про главные меры безопасности. Поснимали маски в магазинах и общественном транспорте. Перестали заботиться о себе и об окружающих. Я сегодня поручил возобновить активную работу контрольных групп, которые будут проверять соблюдение мер безопасности в регионе. Да, прививочная кампания у нас идёт. Но маска по-прежнему остаётся самым первым барьером. Помните об этом!

Всего за время пандемии в регионе заболели 91 933 человека. Вылечились 85 709 пациентов. Общее число летальных случаев на сегодня - 3 692.

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