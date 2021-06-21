Хотите стать главврачом больницы в Бердске или Искитиме? Вам в кадровый резерв
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Хотите стать главврачом больницы в Бердске или Искитиме? Вам в кадровый резерв

7:02:506/21/2021Фото: pixabay
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20 июня стартовал отбор кандидатов в кадровый резерв руководителей учреждений здравоохранения Новосибирской области.

Главная цель создания резерва – привлечение наиболее компетентных и высококвалифицированных специалистов
Главная цель создания резерва – привлечение наиболее компетентных и высококвалифицированных специалистов

20 июня стартовал отбор кандидатов в кадровый резерв для замещения должностей руководителей государственных учреждений здравоохранения Новосибирской области.
Работа по формированию регионального резерва управленческих кадров проводится в рамках федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», входящего в состав национального проекта «Здравоохранение», сообщает минздрав региона.

Главная цель создания резерва – привлечение наиболее компетентных и высококвалифицированных специалистов, способных эффективно применять современные технологии управления.

С требованиями, предъявляемыми к соискателям на включения в управленческий кадровый резерв, можно ознакомиться на официальном сайте министерства в разделе «Кадровая политика».

Прием документов осуществляется специалистами отдела по взаимодействию с медицинскими, образовательными и общественными организациями министерства здравоохранения Новосибирской области до 10 июля включительно.

Контактный телефон: (383) 238 62 42, кабинет 642.

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