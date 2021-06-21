21 июня президент Владимир Путин встречается с депутатами Госдумы. В ходе выступления он признал, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом не улучшается:-К сожалению, угроза коронавируса еще не отступила, в ряде регионов ситуация даже обострилась, как вы знаете. Но весной и летом прошлого года, когда ситуация была особенно сложной, непредсказуемой, непонятной, вообще не понятно было многим, что делать и как, все-таки нам вместе удалось смягчить самый первый, наиболее жесткий удар эпидемии, выиграть время для мобилизации системы здравоохранения, для наших ученых, разработавших вакцину в конце концов. И что очень важно, быстро, эффективно помочь людям, тем, кто попал в самое трудное положение: это семьи с детьми, тем, кто потерял работу, это малый и средний бизнес, самозанятые граждане, это трудовые коллективы промышленных предприятий, в том числе стратегического значения.
Путин: ситуация с коронавирусом обострилась в ряде регионов
7:16:586/21/2021
Угроза коронавируса еще не отступила, сказал президент на встрече с депутатами Госдумы 21 июня
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