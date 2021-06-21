"Вот такая реальность": будет ли проверка на антитела бесплатной в России, сообщил Песков
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"Вот такая реальность": будет ли проверка на антитела бесплатной в России, сообщил Песков

8:18:286/21/2021Фото: Wikimedia Commons
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В настоящее время бесплатный анализ крови на наличие антител в организме человека есть в нескольких регионах, в том числе в Москве и Московской области.

Пока в России проверить кровь на антитела граждане могут за свой счет
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Дмитрий Песков заметил, что пока в стране не планируются бесплатные проверки в лабораториях на наличие антител к коронавирусу. Об этом он заявил в понедельник, отвечая на вопросы журналистов.

"Что касается анализов, да, это недешевое удовольствие. Каких-либо разговоров о том, чтобы это удовольствие было бесплатным, не ведется, мне не известно, по крайне мере, об этом", - сказал представитель Кремля.

"Вот такая реальность", - добавил Песков.

В настоящее время бесплатный анализ крови на наличие антител в организме человека есть в нескольких регионах, в том числе в Москве и Московской области.

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