"Вот такая реальность": будет ли проверка на антитела бесплатной в России, сообщил Песков

Дмитрий Песков заметил, что пока в стране не планируются бесплатные проверки в лабораториях на наличие антител к коронавирусу. Об этом он заявил в понедельник, отвечая на вопросы журналистов.
"Что касается анализов, да, это недешевое удовольствие. Каких-либо разговоров о том, чтобы это удовольствие было бесплатным, не ведется, мне не известно, по крайне мере, об этом", - сказал представитель Кремля.
"Вот такая реальность", - добавил Песков.
В настоящее время бесплатный анализ крови на наличие антител в организме человека есть в нескольких регионах, в том числе в Москве и Московской области.