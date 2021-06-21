Почему в июле на даче и огороде самое главное – полив? Правила полива растений

В июне и июле наступают самые жаркие дни теплого летнего сезона. Почва все больше высыхает, в ней уже нет того весеннего запаса влаги, который помогал семенам взойти и рассаде прижиться.
Самый интенсивный рост зеленой части растений приходится именно на эти два летних месяца. В июле уже формируются урожаи.
Именно по этим двум причинам растениям нужен летом систематический и качественный полив. без него растения просто погибнут.
Естественно, речь идет о тех днях, когда нет дождей и стоит теплая сухая погода.
Для овощных культур не нужны частые и мелкие поливы. Они должны быть редкими, но обильными. Суть их в том, чтобы вода дошла как можно глубже в землю. Полив не должен быть из шланга. Он должен быть медленным и основательным. Идеальным вариантом является капельный полив или полив лейкой.
Долго обходиться без полива могут картофель, помидоры и бахчевые культуры. Перцы, огурцы и баклажаны нуждаются в интенсивном поливе в период формирования завязей.
Стоит помнить, что скороспелые культуры нуждаются в более частом и обильном поливе.
После полива, когда земля впитает влагу и чуть посохнет - ее обязательно нужно рыхлить.