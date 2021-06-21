У кого больше всего антител - точные данные от ученых Новосибирска
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У кого больше всего антител - точные данные от ученых Новосибирска

8:45:466/21/2021Фото: Pixabay
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Новосибирские ученые рассказали, кто имеет больше антител — те, кто переболел или кто поставил прививку.

Самое большое количество титров оказалось у переболевших коронавирусом, а потом сделавших прививку
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Сотрудники Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, в большей своей части привились препаратом ГамКовидВак (Спутник V). Спустя несколько месяцев после введения вакцины, они провели исследования на данных своей собственной крови.

Участников разделили на четыре группы — переболевшие и вакцинированные, просто вакцинированные, просто переболевшие, не вакцинированные и не болевшие( среди них могли быть те, кто бессимптомно перенес коронавирус). Самое большое число антител оказалось у тех, кто сначала переболел а потом вакцинировался.

- Это может быть связано с тем, что после перенесенного заболевания организм человека уже знаком с вирусными белками и иммунная система дает более мощный ответ, - предполагает кандидат биологических наук, младший научный сотрудник лаборатории Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Анна Тимофеева.

Чуть меньше антител было у тех, кто привился но не переболел, их показатели оказались более устойчивыми чем у коллег, просто переболевших коронавирусом.

По результатам исследования переболевшие коронавирусом имеют антитела, но их число быстро уменьшается по сравнению с теми, кто поставил прививку.

В России продолжается вакцинация от коронавируса. Для того, чтобы сформировался коллективный иммунитет, требуется сделать прививки для 60% взрослого населения страны.

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