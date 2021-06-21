У кого больше всего антител - точные данные от ученых Новосибирска

Сотрудники Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, в большей своей части привились препаратом ГамКовидВак (Спутник V). Спустя несколько месяцев после введения вакцины, они провели исследования на данных своей собственной крови.
Участников разделили на четыре группы — переболевшие и вакцинированные, просто вакцинированные, просто переболевшие, не вакцинированные и не болевшие( среди них могли быть те, кто бессимптомно перенес коронавирус). Самое большое число антител оказалось у тех, кто сначала переболел а потом вакцинировался.
- Это может быть связано с тем, что после перенесенного заболевания организм человека уже знаком с вирусными белками и иммунная система дает более мощный ответ, - предполагает кандидат биологических наук, младший научный сотрудник лаборатории Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Анна Тимофеева.
Чуть меньше антител было у тех, кто привился но не переболел, их показатели оказались более устойчивыми чем у коллег, просто переболевших коронавирусом.
По результатам исследования переболевшие коронавирусом имеют антитела, но их число быстро уменьшается по сравнению с теми, кто поставил прививку.
В России продолжается вакцинация от коронавируса. Для того, чтобы сформировался коллективный иммунитет, требуется сделать прививки для 60% взрослого населения страны.