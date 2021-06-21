Как ухаживать за цветочным символом июня – пионом?

Наверное, почти у всех растут эти прекрасные многолетники, которые радуют своих хозяев не только пышными и очень красивыми бутонами, но и волшебным ароматом.
Встречаются настолько ухоженные и огромные кусты, что поневоле задаешься вопросом - как же за ними нужно ухаживать, чтобы они такими выросли? Известны случаи, когда пионовые кусты росли до 60 лет при правильном уходе, становясь год от года мощнее и красивее.
Начнем с того, что для того, чтобы посадить пион и он не погиб - крайне важно не заглубить корневую шейку. Если сделать посадку неверно, то пионы попросту погибнут. Или даже будут набирать бутоны, но они так и не раскроются.
Вторая хитрость - размер бутонов прямо пропорционально зависит от количества удобрений под куст. Весной обязательно мульчирование компостом и перегноем слоем 10 сантиметров. После всходов куста весной. нужно подкормить его мочевиной - 1 ст.л. на ведро воды.
Когда формируются бутоны, проводим вторую подкормку настоем коровяка с древесной золой. Третья подкормка - в августе - суперфосфатом.
Обязательно один раз в неделю куст нужно обильно поливать. В особую жару - 2 раза в неделю.
В период активного роста сделайте вокруг куста перекладину - во время дождя куст сильно падает и ветки могут сломаться. Привязывать куст не нужно. Ему просто нужна опора под листья.
Для получения более крупных бутонов можно пасынковать куст. Отцветшие бутоны аккуратно срезаем. Осенью стебель срезаем, оставляя от земли 2-3 сантиметра.
На зиму укрывать можно торфом.
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