Пенсионерку раздавил поезд: колесо тележки застряло между рельсов
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Пенсионерку раздавил поезд: колесо тележки застряло между рельсов

8:05:246/21/2021Фото: pixabay
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Трагедия произошла утром 21 июня на остановочном пункте Шагаловский в Новосибирске. 68-летняя дачница скончалась от травм.

19 июня около станции Береговой в Бердск электричка сбила насмерть двух девочек-подростков
19 июня около станции Береговой в Бердск электричка сбила насмерть двух девочек-подростков

Сегодня, 21 июня, утром в дежурную часть линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Новосибирск поступило сообщение о том, что на остановочном пункте Шагаловский грузовым поездом травмирована 68-летняя местная жительница.

Прибывшие на место происшествия сотрудники транспортной полиции установили, что пенсионерка ехала на дачу и при себе у неё была хозяйственная тележка. В момент перехода железнодорожных путей вне установленного места колесо от тележки застряло между двух рельсов, и женщина не успела отойти от путей перед приближающемся поездом. От полученных при столкновении травм потерпевшая скончалась на месте.

Транспортная полиция напоминает гражданам о необходимости соблюдать правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Переходить железнодорожные пути следует только в строго установленных местах по пешеходным мостам, тоннелям или пешеходным настилам, обращая внимание на запрещающие сигналы светофоров.

19 июня около станции Береговой в Бердск электричка сбила насмерть двух девочек-подростков.

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