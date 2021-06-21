Пенсионерку раздавил поезд: колесо тележки застряло между рельсов

Сегодня, 21 июня, утром в дежурную часть линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Новосибирск поступило сообщение о том, что на остановочном пункте Шагаловский грузовым поездом травмирована 68-летняя местная жительница.
Прибывшие на место происшествия сотрудники транспортной полиции установили, что пенсионерка ехала на дачу и при себе у неё была хозяйственная тележка. В момент перехода железнодорожных путей вне установленного места колесо от тележки застряло между двух рельсов, и женщина не успела отойти от путей перед приближающемся поездом. От полученных при столкновении травм потерпевшая скончалась на месте.
Транспортная полиция напоминает гражданам о необходимости соблюдать правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Переходить железнодорожные пути следует только в строго установленных местах по пешеходным мостам, тоннелям или пешеходным настилам, обращая внимание на запрещающие сигналы светофоров.
19 июня около станции Береговой в Бердск электричка сбила насмерть двух девочек-подростков.