Волки набросились на артистов во время шоу

На видео, опубликованном в китайской соцсети Weibo видно, как во время представления в городе Сиань на сцену выбегают несколько волков и устраивают погоню за артистами в рамках шоу «Легенда о верблюжьем колокольчике».
На видео, собравшее в сети более 433 миллионов просмотров, обратили внимание в CNN. Во время представления происходили постановочные сцены драки волков и людей, при этом на животных не были ни шлеек, ни поводков. «Я бы сошел с ума, если бы просто сидел там», — прокомментировал видео один из пользователей Weibo. Другой спросил: «А вдруг ситуация выйдет из-под контроля?».
В компании, организовавшей представление, заявили о полной безопасности для артистов со стороны животных.
«Эти волки безопасны и не причинят вреда людям. Они одомашнены и обучены профессиональными дрессировщиками. За последние три года не произошло ни одного несчастного случая», - рассказали организаторы и добавили, что сцены боев прорабатываются многократно, а артисты находятся в спецкостюмах.
Для зрителей опасности также нет, так как перед ними натянута специальная сетка. В представлении, показывающем о становлении Великого Шелкового пути, волки принимают участие лишь в одной из семи сцен.