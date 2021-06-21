Волки набросились на артистов во время шоу
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Волки набросились на артистов во время шоу

8:34:406/21/2021Фото: Хотели бы посмотреть?
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Видео, снятое в китайском городе Сиань, собрало в сети более 433 млн просмотров.

В представлении китайского театра волки играют одну из ролей

На видео, опубликованном в китайской соцсети Weibo видно, как во время представления в городе Сиань на сцену выбегают несколько волков и устраивают погоню за артистами в рамках шоу «Легенда о верблюжьем колокольчике».

На видео, собравшее в сети более 433 миллионов просмотров, обратили внимание в CNN. Во время представления происходили постановочные сцены драки волков и людей, при этом на животных не были ни шлеек, ни поводков. «Я бы сошел с ума, если бы просто сидел там», — прокомментировал видео один из пользователей Weibo. Другой спросил: «А вдруг ситуация выйдет из-под контроля?».

В компании, организовавшей представление, заявили о полной безопасности для артистов со стороны животных.

«Эти волки безопасны и не причинят вреда людям. Они одомашнены и обучены профессиональными дрессировщиками. За последние три года не произошло ни одного несчастного случая», - рассказали организаторы и добавили, что сцены боев прорабатываются многократно, а артисты находятся в спецкостюмах.

Для зрителей опасности также нет, так как перед ними натянута специальная сетка. В представлении, показывающем о становлении Великого Шелкового пути, волки принимают участие лишь в одной из семи сцен.

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