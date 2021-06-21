Умер поэт Александр Еременко в возрасте 70 лет

Поэт-метареалист Александр Еременко умер 21 июня в возрасте 70 лет. Об этом сообщила поэтесса и бард Верника Долина, пишет ТАСС.
-Сегодня, судя по всему утром, его не стало, - сказала она.
У поэта было онкологическое заболевание и он долгое время находился в хосписе.
-Мы не шестидесятники, мы начали печататься в 1970-80-х годах. Это был настоящий признанный король поэтов. В некотором роде его можно сравнить в легендарным Игорем Северяниным. Сашу Еременко через все 1980-90-е пронесли на руках массово все пишущие стихи по-русски, - говорит супруга.
Еременко родился 25 октября 1950 года. Широкую известность получил в 1970-90-е годы, создавал произведения, придерживаясь метода метареализма, означающего "метафизический", а также "метафорический реализм".
В середине восьмидесятых вместе с поэтами Алексеем Парщиковым и Иваном Ждановым создал неформальную литературную группу "метаметафористов". Автор сборников стихов "На небеса взобравшийся старатель", "Горизонтальная страна", "Инварианты" и других. Еременко лауреат премии имени Бориса Пастернака.
Стихотворение Александра Еременко
Идиотизм, доведенный до автоматизма.
Или последняя туча рассеянной бури.
Автоматизм, доведенный до идиотизма,
мальчик-зима, поутру накурившийся дури.
Сколько еще в подсознанье активных завалов,
тайной торпедой до первой бутылки подшитых.
Как тебя тащит: от дзэна, битлов - до металла
и от трегубовских дел и до правозащитных.
Я-то надеялся все это вытравить разом
в годы застоя, как грязный стакан протирают.
Я-то боялся, что с третьим искусственным глазом
подзалетел, перебрал, прокололся, как фраер.
Все примитивно вокруг под сиянием лунным.
Всюду родимую Русь узнаю, и противно,
думая думу, лететь мне по рельсам чугунным.
Все примитивно. А надо еще примитивней.
Просто вбивается гвоздь в озверевшую плаху.
В пьяном пространстве прямая всего конструктивней.
Чистит солдат асидолом законную бляху
долго и нудно. А надо - еще примитивней.
Русобородый товарищ, насквозь доминантный,
бьет кучерявого в пах - ты зачем рецессивный?
Все гениальное просто. Но вот до меня-то
не дотянулся. Подумай, ударь примитивней.
И в "Восьмистишия" гения, в мертвую зону,
можно проход прорубить при прочтенье активном.
Каждый коан, предназначенный для вырубона,
прост до предела. Но ленточный глист - примитивней.
Дробь отделения - вечнозеленый остаток,
мозг продувает навылет, как сверхпроводимость.
Крен не заметен на палубах авиаматок,
только куда откровенней простая судимость.
Разница между "московским" очком и обычным
в том, что московское, как это мне ни противно,
чем-то отмечено точным, сугубым и личным.
И примитивным, вот именно, да, примитивным.
Как Пуришкевич сказал, это видно по роже
целой вселенной, в станине токарной зажатой.
Я это знал до потопа и знать буду позже
третьей войны мировой, и четвертой, и пятой.
Ищешь глубокого смысла в глубокой дилемме.
Жаждешь банальных решений, а не позитивных
С крыши кирпич по-другому решает проблемы -
чисто, открыто, бессмысленно и примитивно.
Кто-то хотел бы, как дерево, встать у дороги.
Мне бы хотелось, как свиньи стоят у корыта,
к числам простым прижиматься, простым и убогим,
и примитивным, как кость в переломе открытом.