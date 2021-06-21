Какую вакцину можно использовать для ревакцинации, сообщил Роспотребнадзор

Роспотребнадзор назвал вакцину, которую можно смело использовать для ревакцинации, при чем много раз. Ведомство назвало "ЭпиВакКорона" и в релизе ссылается на ГНЦ "Вектор".
-Состав вакцины "ЭпиВакКорона" создает возможность ее использования для ревакцинации - без ограничения по их числу. Такая ревакцинация является безопасной и призвана повысить показатели иммунитета к COVID-19 до оптимальных значений и далее поддерживать их для обеспечения постоянной защиты, - сообщает Роспотребнадзор.
Сегодня глава минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России меняют подходы к лечению ковида, а вакцинироваться нужно в затишье - 1 раз в год, а во время вспышек - 1 раз в шесть месяцев.
Вакцину "Спутник V" разработал НИЦЭМ имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" центр "Вектор" Роспотребнадзора, третья "КовиВак"разработана Центром имени Чумакова РАН. В мае сообщалось, что уже есть четвертая вакцина - "Спутник Лайт", и дет ее регистрация.