 Бабушка получила от внучки обнаженное фото: какой была реакция?
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 Бабушка получила от внучки обнаженное фото: какой была реакция?

10:15:066/21/2021Фото: Pixabay
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Девушка с ником Excusemygrandma рассказала о конфузе, который она испытала, отправив пикантные фото не по адресу. «Кимберли. Что это? Такое нельзя отправлять мужчинам, я отрекусь от тебя!»

Бабушка предложила внучке вместе сходить в магазин за покупками, после того, как получила от нее фото

В сети появилось видео с рассказом девушки о том, как она отправила обнаженное фото своей бабушке по ошибке.

Пользовательница Excusemygrandma поделилась в TikTok историей отправки пикантного фото. Она рассказала, что собиралась отправить обнаженные фотографии своему парню, а отослала бабушке, на что та написала:

«Кимберли. Что это? Такое нельзя отправлять мужчинам, я отрекусь от тебя!»

Потом бабуля предложила: «Еще тебе нужно новое нижнее белье — пойдем по магазинам на этой неделе?»

В комментариях многие признались, что им более импонирует именно вторая часть сообщения и назвали его уморительным и милым.

Некоторые прокомментировали сообщениями, в которых рассказали о менее милых отношениях со своими старшими родственницами. Девушке посоветовали быть внимательнее, чтобы впредь не попадать в нелепые ситуации.

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