 Бабушка получила от внучки обнаженное фото: какой была реакция?

В сети появилось видео с рассказом девушки о том, как она отправила обнаженное фото своей бабушке по ошибке.
Пользовательница Excusemygrandma поделилась в TikTok историей отправки пикантного фото. Она рассказала, что собиралась отправить обнаженные фотографии своему парню, а отослала бабушке, на что та написала:
«Кимберли. Что это? Такое нельзя отправлять мужчинам, я отрекусь от тебя!»
Потом бабуля предложила: «Еще тебе нужно новое нижнее белье — пойдем по магазинам на этой неделе?»
В комментариях многие признались, что им более импонирует именно вторая часть сообщения и назвали его уморительным и милым.
Некоторые прокомментировали сообщениями, в которых рассказали о менее милых отношениях со своими старшими родственницами. Девушке посоветовали быть внимательнее, чтобы впредь не попадать в нелепые ситуации.