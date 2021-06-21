Хозяйский пес сорвался с цепи и изуродовал лицо 5 летнего мальчика в Бердске: уголовное дело ушло в суд

В Бердске завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летнего мужчины по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), сообщил СК РФ по Новосибирской области.
Как ранее писал Курьер.Среда.Бердск, 18 апреля 2021 года обвиняемый, находясь во дворе одного из домов по улице Котовского города Бердск, оставил принадлежащую ему крупную собаку без должного присмотра. Спустя непродолжительное время пес сорвался с привязи и через незакрытое отверстие в ограде участка покинул его.
Собака свободно, без присмотра 60-летнего хозяина забежала во двор другого дома и напала на 5-летнего мальчика. Ребенок с множественными укушенными ранами лица был госпитализирован в отделение челюстно-лицевой хирургии Государственной Новосибирской областной клинической больницы.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, выполнен весь комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.