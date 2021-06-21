Создателя крупнейшего паблика "ВКонтакте" АСТ-54 Виталия Полищука задержали в Чаде
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Создателя крупнейшего паблика "ВКонтакте" АСТ-54 Виталия Полищука задержали в Чаде

9:18:536/21/2021Фото: АСТ-54
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В Африке задержаны новосибирцы Виталий Полищук и Алексей Камерзанов. Они участвовали в турэкспедиции «Мир Наш». Военные арестовали у них всю технику.

Администратор «АСТ-54» задержан в Чаде в составе группы путешественников

19 мая группа путешественников из России, включая Виталия Полищука и Алексея Камерзанова, прибыла в столицу Камеруна Яунде. Там туристы пересели на ожидавшие их с прошлого года внедорожники Toyota Hilux на российских номерах для продолжения экспедиции «Мир Наш», пишет паблик АСТ -54.

Команда пересекла границу с Чадом 25 мая и встретилась с местным гидом. Затем путешественники добрались до столицы государства, города Нджамена. В Нджамене к ним присоединились ещё 5 человек, включая туристку из Литвы.

28 мая участники экспедиции всем составом выдвинулись из Нджамены, чтобы совершить трёхнедельную поездку по территории Чада. Маршрут был заранее согласован с МВД Чада и пролегал на север страны, в сторону плато Эннеди и границы с Ливией.

Преодолев примерно 80% всего маршрута, при обходе нестабильного региона в нагорье Тибести, команда остановилась в городе Файа-Ларжо (Faye-Largeau) на ночёвку. К этому моменту они уже две недели передвигались по стране и ночевали в палатках.

В 5:30 во вторник 15 июня их разбудили люди в военной и полицейской форме с автоматическим оружием и резиновыми дубинками, в настойчивой форме предложили собрать вещи и проследовать с ними в полицейский участок.

В отделе полиции вещи путешественников полностью досмотрели и конфисковали все средства связи, телефоны, ноутбуки, камеры, навигационное оборудование, в том числе компасы. Помимо этого отобрали даже налобные туристические фонарики, багажные весы и паспорта.

После этого они в сопровождении двух военных автомобилей колонной проехали на своих внедорожниках в место, которое военные назвали особняком главы провинции. Сопровождающие оставили их там примерно на два часа. По возвращению, силовики сообщили путешественникам, что их автомобили остаются здесь в Файя-Ларджо, а они на самолёте отправятся в Нджамену.

Задержанные взяли с собой лишь сумки, которые смогли унести, оставив большое количество вещей в машинах. Затем на место подъехало два бортовых Land Cruiser 70, в один из которых были погружены сумки, а в кузове второго разместили людей.

В таком виде всех отправили на военный аэродром, где их ожидал военный самолёт ВВС Чада Alenia C-27J Spartan. Все, без досмотра и иных мер авиабезопасности зашли на борт с сумками. Непосредственно перед посадкой уже на взлётной полосе, военные потребовали передать ключи от авто, сказав, что доставят машины туристов другим бортом.

Сам полёт до Нджамены продолжался чуть менее двух часов. Аналогичный путь на машинах у путешественников занял бы около четырёх дней (1 тысяча километров по пустыням и бездорожью). По прилёту задержанных встретило военное руководство.

Участников экспедиции доставили в гостиницу La Residence Hotel N'Djamena, где они и находятся с вечера вторника без своих документов и техники. У российского консульства возникли сложности с получением информации о текущем статусе туристов. По истечении трёх суток, когда чадская сторона должна была, следуя протоколу, либо предъявить обвинения либо отпустить туристов — ничего не произошло.

Задержанные всё ещё находятся в отеле и не имеют никакой информации о происходящем. Связь они держат через телефоны, которые не были изъяты при обыске, так как лежали глубоко в сумках.

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задержали в Чаде
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