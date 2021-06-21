Индийский штамм коронавируса приводит в панику весь мир. В России он уже заражает москвичей, по словам мэр столицы Сергея Собянина, большая часть за последнюю неделю заразилась именно им. Болеют чаще молодые люди. А сам вирус приводит очень быстро к тяжелым стадиям.
Инфекционист Абдул Гафур рассказал Express о самых главных симптомах этого зловещего индийского варианта ковида.
- У заразившихся дельта-вариантом SARS-CoV-2 очень часто возникает диарея, которая ранее очень редко была среди зараженных.
- У больных индийским штаммом возникают тромбы, ведущие к гангрене.
- Часто идут нарушения слуха.
- Очень часто встречаются тяжелые расстройства желудка.
В Британии врачи констатируют, что зараженные этим штаммом гораздо чаще попадают в больницу с тяжелыми осложнениями.
Названы самые главные симптомы индийского штамма коронавируса
У заразившихся дельта-вариантом SARS-CoV-2 очень часто возникает диарея, которая ранее очень редко была среди зараженных.
Индийский штамм коронавируса приводит в панику весь мир. В России он уже заражает москвичей, по словам мэр столицы Сергея Собянина, большая часть за последнюю неделю заразилась именно им. Болеют чаще молодые люди. А сам вирус приводит очень быстро к тяжелым стадиям.
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