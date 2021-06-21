У Айзы Долматовой новый возлюбленный

Инстаблогер Айза рассказала о новых отношениях, перевернувших ее личную жизнь после трудностей, преследовавших ранее.
Сердце знаменитости вновь покорено ее бывшим мужем Алексеем Долматовым, известным по имени Гуф. Совместная жизнь пары продолжалась с 2008 по 2014 год, за тот период в 2010 году у них родился сын Сэм. Айза не стала терпеть загулы мужа, его алкогольную и наркотическую зависимость и ушла от супруга.
«Меня недавно спросили, кто мой новый мужчина. И я сказала, что это моя судьба. Да, мы снова сошлись с Лешей. Я снова жена Гуфа. Ну, еще не жена — баба Гуфа… Будто я целуюсь с родственником. Но мне понравилось, это было классно. Мы лежали долго в обнимку, ставили друг другу свои любимые песни», — рассказала о своих ощущениях Айза.
Несмотря на то, что у Гуфа есть половинка, Айза ее не считает соперницей.
«Девушка не стенка. Юля глупая, пустая и поверхностная. Леша заслуживает только самого лучшего — меня», — заверила она.
Айза смотрит в будущее с надеждой и готова простить бывшему мужу все неурядицы с которыми ей пришлось сталкиваться на протяжении нескольких лет.
«Влюблена ли я в Лешу? Да. Но это какое-то новое чувство, я как будто не помню ничего плохого, как будто и не было ничего. Конечно, мне страшно. Я не знаю, будем мы вместе долго или нет. Я не знаю, как будет. Сейчас я хочу находиться в моменте, я просто хочу любить», — заверяет Долматова.
После того, как Айза Долматова рассталась с мужем, она пыталась быть счастливой в паре с серфером Дмитрием Анохиным, от которого родила сына Элвиса, однако они расстались из-за тяжелого характера спортсмена и денежных проблем.
После Айза была вместе с Олегом Майами, от которого сделала аборт, пишет КП.