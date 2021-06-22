Календарь дачника на 22 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?

22 июня 2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 12 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Скорпион. Процент освещенности Луны составляет 92%. Восход Луны в 18:31, а закат в 02:03.
Хронология лунных дней
- 12 лунный день c 16:54 21.06.2021 по 18:31 22.06.2021
- 13 лунный день c 18:31 22.06.2021 и до следующего дня
Луна в знаке зодиака Скорпион (+)
Луна в знаке Скорпион. Это плодородный знак, второй по плодородности после Рака. При посеве и посадке под этим знаком растения быстро всходят и развивают крепкий стебель и мощную корневую систему.
Дает обильный урожай, который хорошо хранится, крупные плоды с ярко выраженным вкусом и запахом. Семян много, они высокого качества и нормально хранятся.
Растения достаточно выносливы, устойчивы против болезней, но восприимчивы к инфекции, проникающей через открытые раны.
Благоприятно в скорпионе:
- замачивание семян;
- посев, посадка рассадой на долгое хранение и на семена;
- знак скорпиона дает устойчивость к заболеваниям однолетних, многолетних, луковичных растений, овощных и тыквенных (дыня, кабачки, огурцы, патиссон, тыква), корнеплодных (морковь, петрушка, редис, свёкла, сельдерей), картофеля, и особенно паслёновых (баклажаны, перцы, томаты);
- посев и посадка пряных, цветочных, лекарственных трав и растений, особенно имеющих жало, шипы, колючки или острые листья и плоды, а также вьющихся, плетистых растений и зерновых;
- прививка, полив, подкормка органическими и минеральными удобрениями.
Возможно:
- прополка, вспашка, рыхление, опрыскивание и окуривание от вредителей и болезней;
- покос газонов, т.к. трава будет медленно отрастать;
- закладка компоста;
- уборка на длительное хранение вершков;
- заготовка листьев лекарственных растений;
- заготовка выращенной продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.
Возможны в скорпионе посев и посадка культур:
- овощных: арахис, баклажаны, бахчевые, бобовые, дайкон, кабачки, капуста (белокочанная, кольраби, красная, цветная), картофель, лук (батун, латук, порей, шнитт), мангольд, морковь, огурцы, пастернак, патиссоны, перец (сладким и горький), редис, редька, свекла, томат, топинамбур, тыква, чеснок;
- пряно-зеленых: артишок, базилик, горчица, кориандр, кресс-салат, мята, петрушка, сельдерей, укроп, хрен, цикорий, шпинат;
- плодово-ягодных: абрикос, виноград, вишня, груша, земляника, малина, крыжовник, персик, слива, смородина, яблоня;
- полевых: кукуруза, люцерна, овес, пшеница, рожь, сорго, подсолнечник, ячмень;
- цветов: георгин, гладиолус, гиацинт, ирис, крокусы, лилейные;
- комнатных растений: алоэ колпачковидное, апорокактус плетевидный, гинурахамецериус Сильвестра, горноколосник колючий, драконово дерево, дурман белоснежный, кактусы пустынные, опунция Бергера, стапелия пёстрая, олеандр, Фаукария, цереус перуанский, эхинокактус Грусона.
Не благоприятно в скорпионе:
- пересадки, деление корней, размножение луковичных и клубнелуковичных, т.к. возможно загнивание корневой системы;
- обрезка, иначе необходима дезинфекция ран;
- выкопка картофеля, он будет водянистым и приобретет при хранении неприятный вкус;
- выпечка.
12 лунный день (±)
22 июня 2021 года в 12:00 — 12 лунный день. Следует подобрать спокойную и неторопливую работу. Не следует начинать новых дел и осуществлять активных действий. Этот день является благоприятным для работы в саду.
Рекомендуется в 12 лунный день:
- уборка урожая плодов, которые не предназначены для зимних заготовок;
- делать зимние заготовки, такие как квашение и засолка, а также культур, у которых съедобными являются вершки;
- сажать, сеять, пересадка зелени, плодовых, бахчевых культур, листовых овощей, ягодных кустарников, клубники, плодовых деревьев;
- обработка земли, обрезка, черенкование, укоренение клубничных и других усов, пасынкование, прореживание, сбор семян, обрезка, прищипка, пикирование.
Не рекомендуется в 12 лунный день:
- обрезка плодовых деревьев, т.к. растения могут истечь соком и погибнуть.
Растущая Луна (+)
Луна находится в фазе Растущая Луна. Циркуляция жизненных сил и соков растений, активность биополя направлена от корней вверх, от центра к периферии. Это период наиболее интенсивного развития надземных частей растений.
Семя, посаженное в это время, получает программу на более активный рост вверх, интенсивное развитие надземной биомассы. Обрезая растения в этот период, мы пробуждаем спящие почки и из них быстро растет новая поросль. Важно знать меру при обрезке, иначе растение может истечь соком и погибнуть.
На растущей Луне благоприятно:
- посев, посадка и пересадка зеленных, листовых, плодовых и бахчевых культур;
- посадка и пересадка плодовых деревьев, ягодных кустарников и земляники;
- обработка земли, полив и минеральные подкормки, укоренение черенков;
- прививка.
На растущей Луне не благоприятно:
- Окулировка. Корни в это время мало реагируют на повреждения, но приживаемость и жизнестойкость корневой системы снижены, поэтому посаженные и пересаженные в этот период растения должны постоянно контролироваться.
Влияние дня недели (+)
День недели - вторник. Этот день находится под покровительством Марса, поэтому он полон энергии. Удача ждет сильных, волевых людей, в которых энергия бьет ключом.
Если вы разовьете в этот день бурную деятельность, вас ждет успех. Однако во вторник бывает трудно сосредоточиться, выбрать правильный путь решения проблем. Но если вы все обдумали заранее, то - вперед, без тени сомнения!
Это подходящий день и для тяжелых работ в огороде и саду. Затраченная вами энергия легко и быстро восстановится, а растения будут Вам благодарны.
Источник: mirkosmosa.ru