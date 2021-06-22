22 июня 2021 - День памяти и скорби: открытки и слова поддержки на 80-летие начала войны

Этот день оставил шрамы на сердцах,
Этот день внушает боль и страх,
Этот день незабываем ужасом войны,
Сколько жизней положили русские сыны.
Сколько матерей потеряли детей,
Сколько разрушено было крепких семей,
Столько, что от боли сердце замирает,
Так пусть наша земля войны не знает!
Мирного неба над головой всем желаем,
День памяти и скорби сегодня вспоминаем,
Ужас войны позади, но раны ещё болят,
Тысячи солдат сном вечным спят.
Слишком дорогой была спокойствия цена,
Потеряла сына мать, да не одна,
Вечная память советским ребятам,
Жаль, что времени не бывает возврата!
День, когда слёзы льются из глаз,
В жизни этот день вспоминаем мы не раз,
Но сегодня минутой молчания почтим,
Тех, кто прошел сквозь огонь и дым.
Тех, кто был не понаслышке на передовой,
Чтоб сегодня жили мирно мы с тобой,
Мрачный день и нет радости в нем,
Ценою жизней, мирно сегодня мы живём!
Скорби день. День хмурых туч.
И, как бы ни был, русский народ могуч,
В этот день померкло всё перед глазами,
Страну затянуло чёрными небесами.
Вечная память всем тем, кто погиб,
Слышен до сих пор материнский всхлип,
Раны ноют и сегодня, боль – не угасает,
У всех, кто 22 июня вспоминает.
Источник: bipbap.ru, pozdravik.ru