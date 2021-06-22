Погода в Бердске 22 июня 2021: почему сон в этот день обязательно сбудется
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Погода в Бердске 22 июня 2021: почему сон в этот день обязательно сбудется

6:30:306/22/2021Фото: pixabay.com
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Через день солнцестояния языческие и народные приметы тесно переплелись с христианскими, от чего появились разные приметы, традиции и запреты.

Славяне считали, что в этот день солнце отдает всю свою силу земле

22 июня, погода в Бердске перенесет нас в осень. Весь день будет идти дождь и установится прохладная температура, которая не поднимется выше 10 градусов тепла. При этом сильного ветра не ожидается, который весь день будет довольно изменчив. Южные порывы ветра сменятся к вечеру на северо-западный до 2,1 м/с. Влажность воздуха составит 94%.

22 июня 2021 года отмечается народный и христианский день памяти архиепископа Александрийского Кирилла и игумена Белозерского. Поскольку христианский праздник совпадает с днем летнего солнцестояния, поэтому в народе его прозвали Кирилл Солнцеворот.

Через день солнцестояния языческие и народные приметы тесно переплелись с христианскими, от чего появились разные приметы, традиции и запреты.

Приметы

В древности славяне считали, что в этот день солнце отдает всю свою силу земле. Поэтому множество примет связано с земледелием. Например, считалось, если до дня Солнцеворота созрело много ягод, то будет холодная зима. Если ласточки или стрижи низко летают - будет дождь. Или громко вороны каркают - будет ливень.

Кроме того, уснуть днем 22 июня - сновидение в этот день сбудется через пять лет.

На Кириллов день нельзя ругаться, сплетничать, завидовать. Также не стоит оставлять после себя грязную посуду, чтобы понравиться домовому.

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