В каких вакансиях женщины зарабатывают гораздо больше мужчин: девять профессий
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
21.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В каких вакансиях женщины зарабатывают гораздо больше мужчин: девять профессий

2:00:176/22/2021,Николь УиверФото: pixabay.com
0

Почему женщинам до сих пор не платят одинаково во всех специальностях? Три причины есть на это.

Единственные 9 вакансий, на которых женщины зарабатывают больше, чем мужчины

К сожалению, многим женщинам приходится смириться с тем, что им будут платить меньше, чем мужчинам, за выполнение той же самой работы.

Фактически, статистика показывает, что женщины зарабатывают в среднем 82 цента с каждого доллара, который зарабатывают мужчины, включая все расы, пишет yourtango.com.

Наряду с разрывом в заработной плате женщины также должны смириться с тем, что после рождения ребенка их зарплата и карьера пострадают сильнее , тогда как карьера мужчин, как правило, начинается после отцовства.

Исследования показали, что из 41 страны Соединенные Штаты - единственная страна, которая не предлагает оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком.

Но есть и хорошие новости, несмотря на то, насколько разочаровывающими и удручающими являются эти статистические данные. И, похоже, из этого правила есть несколько исключений.

По данным Бюро переписи населения США , есть определенные работы, на которых женщины берут домой большую зарплату.

Девять профессий, на которых женщины зарабатывают больше, чем их сверстники-мужчины, включают:

1. Продюсеры и режиссеры

2. Очистители транспортных средств и оборудования.

3. Розничные покупатели, за исключением сельскохозяйственной продукции.

4. Проверки безопасности на транспорте

5. Социальные и социальные работники

6. Учителя специального образования

7. Менеджеры по транспортировке, хранению и распределению

8. Посудомоечные машины.

9. Советники

Хотя это похоже на женщин для женщин, пока не волнуйтесь.

Почему? Потому что разница в оплате этих работ не так уж и велика.

С другой стороны, когда мужчинам платят больше, чем женщинам в той же сфере, различия неутешительны.

Например, недавние результаты 2019 года Бюро переписи населения США показывают, что, хотя женщины составляют большинство сотрудников, занимающихся такими профессиями, как помощники медсестры, дипломированные медсестры, кассиры, учителя начальной школы и работники по уходу за детьми, зарабатывают на тысячи долларов меньше каждый год, чем их коллеги-мужчины.

Итак, почему женщинам до сих пор не платят одинаково?

Обычно профессионалы приводят три причины.

1. Женщины предпочитают гибкий график.

Одна из причин заключается в том, что женщины хотят большей гибкости в своем графике, особенно в отношении таких вещей, как декретный отпуск, чтобы заботиться о своей семье.

По словам  экономиста из Гарварда Клаудии Голдин , мы можем наблюдать это в юридическом, финансовом и корпоративном секторах.

2. Женщины склонны уклоняться от переговоров.

Одно исследование показало, что « создание ситуаций является решающим фактором гендерных различий в начале переговоров».

 Это означает, что женщины, ведущие переговоры, могут устрашать женщин, в то время как подход к ситуации как к возможности включает в себя формулировки, которые являются «более вежливыми и последовательными».

3. Когда женщины все-таки ведут переговоры или «наклоняются», они получают ужасный отпор.

Гарвард провел исследование и обнаружил, что оценщики-мужчины с большей вероятностью будут наказывать женщин, которые инициируют переговоры, чем если бы их инициировал мужчина.

Исследование также показало, что женщины менее охотно идут на переговоры из-за нервозности.

Почему болеют Covid-19 после вакцинации: врач не стал молчать
Человек стареет рывками: вот три точных возраста
Какой «сюрприз» может ожидать привитых «Спутником V»
Посмешище: самые нелепые наряды лбимых звезд (фото)
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Почему болеют Covid-19 после вакцинации: врач не стал молчать
Человек стареет рывками: вот три точных возраста
Какой «сюрприз» может ожидать привитых «Спутником V»
Алсу показала сына: не зря так долго его скрывала (видео)
зарплатавакансияработаэмансипация
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

В вашей семье кто больше зарабатывает- муж или жена?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    В каких вакансиях женщины зарабатывают гораздо больше мужчин: девять профессий
    2:00:17 6/22/2021
    В каких вакансиях женщины зарабатывают гораздо больше мужчин: девять профессий
    NASA показало фото летнего Солнцестояния в северном полушарии
    1:00:57 6/22/2021
    NASA показало фото летнего Солнцестояния в северном полушарии
    Как ухаживать за цветочным символом июня – пионом?
    11:20:16 6/21/2021
    Как ухаживать за цветочным символом июня – пионом?
    У Айзы Долматовой новый возлюбленный
    10:50:48 6/21/2021
    У Айзы Долматовой новый возлюбленный
    Жена владельца "Спартака" Зарема Салихова рассказала всю правду о своей обнаженной фотосессии в Playboy
    10:48:04 6/21/2021
    Жена владельца "Спартака" Зарема Салихова рассказала всю правду о своей обнаженной фотосессии в Playboy
    Почему в июле на даче и огороде самое главное – полив? Правила полива растений
    10:20:11 6/21/2021
    Почему в июле на даче и огороде самое главное – полив? Правила полива растений
     Бабушка получила от внучки обнаженное фото: какой была реакция?
    10:15:06 6/21/2021
     Бабушка получила от внучки обнаженное фото: какой была реакция?
    Как убивали девушку-трансгендера Викторию Басаковскую, слушает суд Искитима
    9:54:49 6/21/2021
    Как убивали девушку-трансгендера Викторию Басаковскую, слушает суд Искитима
    Названы самые главные симптомы индийского штамма коронавируса
    9:40:30 6/21/2021
    Названы самые главные симптомы индийского штамма коронавируса
    Каким будет июль 2021 года в Сибири и Москве: прогноз погоды
    9:20:05 6/21/2021
    Каким будет июль 2021 года в Сибири и Москве: прогноз погоды