В каких вакансиях женщины зарабатывают гораздо больше мужчин: девять профессий

К сожалению, многим женщинам приходится смириться с тем, что им будут платить меньше, чем мужчинам, за выполнение той же самой работы.
Фактически, статистика показывает, что женщины зарабатывают в среднем 82 цента с каждого доллара, который зарабатывают мужчины, включая все расы, пишет yourtango.com.
Наряду с разрывом в заработной плате женщины также должны смириться с тем, что после рождения ребенка их зарплата и карьера пострадают сильнее , тогда как карьера мужчин, как правило, начинается после отцовства.
Исследования показали, что из 41 страны Соединенные Штаты - единственная страна, которая не предлагает оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком.
Но есть и хорошие новости, несмотря на то, насколько разочаровывающими и удручающими являются эти статистические данные. И, похоже, из этого правила есть несколько исключений.
По данным Бюро переписи населения США , есть определенные работы, на которых женщины берут домой большую зарплату.
Девять профессий, на которых женщины зарабатывают больше, чем их сверстники-мужчины, включают:1. Продюсеры и режиссеры
2. Очистители транспортных средств и оборудования.
3. Розничные покупатели, за исключением сельскохозяйственной продукции.
4. Проверки безопасности на транспорте
5. Социальные и социальные работники
6. Учителя специального образования
7. Менеджеры по транспортировке, хранению и распределению
8. Посудомоечные машины.
9. Советники
Хотя это похоже на женщин для женщин, пока не волнуйтесь.
Почему? Потому что разница в оплате этих работ не так уж и велика.
С другой стороны, когда мужчинам платят больше, чем женщинам в той же сфере, различия неутешительны.
Например, недавние результаты 2019 года Бюро переписи населения США показывают, что, хотя женщины составляют большинство сотрудников, занимающихся такими профессиями, как помощники медсестры, дипломированные медсестры, кассиры, учителя начальной школы и работники по уходу за детьми, зарабатывают на тысячи долларов меньше каждый год, чем их коллеги-мужчины.
Итак, почему женщинам до сих пор не платят одинаково?Обычно профессионалы приводят три причины.
1. Женщины предпочитают гибкий график.Одна из причин заключается в том, что женщины хотят большей гибкости в своем графике, особенно в отношении таких вещей, как декретный отпуск, чтобы заботиться о своей семье.
По словам экономиста из Гарварда Клаудии Голдин , мы можем наблюдать это в юридическом, финансовом и корпоративном секторах.
2. Женщины склонны уклоняться от переговоров.Одно исследование показало, что « создание ситуаций является решающим фактором гендерных различий в начале переговоров».
Это означает, что женщины, ведущие переговоры, могут устрашать женщин, в то время как подход к ситуации как к возможности включает в себя формулировки, которые являются «более вежливыми и последовательными».
3. Когда женщины все-таки ведут переговоры или «наклоняются», они получают ужасный отпор.Гарвард провел исследование и обнаружил, что оценщики-мужчины с большей вероятностью будут наказывать женщин, которые инициируют переговоры, чем если бы их инициировал мужчина.
Исследование также показало, что женщины менее охотно идут на переговоры из-за нервозности.