Память не только хранит прошлое, но помогает оценивать реальность: как, узнали ученые
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Память не только хранит прошлое, но помогает оценивать реальность: как, узнали ученые

5:00:196/22/2021Фото: pixabay.com
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Это как если бы вы использовали свою память, чтобы спланировать, чего ожидать, а затем, когда она не соответствует тому, что на самом деле разворачивается.

Память помогает нам оценивать ситуации на лету, а не только вспоминать прошлое

Ученые давно знают, что гиппокамп мозга имеет решающее значение для долговременной памяти. Новое исследование Northwestern Medicine показало, что гиппокамп также играет роль в кратковременной памяти и помогает принимать решения.

По словам авторов исследования, полученные данные проливают свет на то, как гиппокамп способствует памяти и исследованиям, что может привести к терапии, восстанавливающей функцию гиппокампа, которая влияет на старение, связанное с памятью, и нейродегенеративные заболевания, такие как деменция, пишет medicalxpress.com.

В ходе исследования ученые отслеживали активность мозга участников и движения глаз, глядя на различные сложные изображения. Ученые обнаружили, что по мере того, как мы визуально сканируем окружающую среду и поглощаем новую информацию, наш гиппокамп активируется, используя кратковременную память, чтобы лучше обрабатывать новую визуальную информацию, чтобы помочь нам быстро переоценить ситуации.

Как наша память помогает нам сканировать новые среды

Представьте, что вы идете по улице и замечаете неуклюже припаркованную машину на лужайке вашего соседа. Может быть, вы быстро отбросите это и двинетесь дальше. Но когда вы видите, что к вам приближаются скорая помощь и пожарная машина, вы соединяете точки и оглядываетесь, чтобы увидеть место аварии. Используя кратковременную память, чтобы направлять, куда вы смотрите, гиппокамп позволяет вам заново осмотреть машину и сформировать надолго память об аварии.

«В любой момент ваш мозг быстро инициирует движения глаз, о которых вы обычно не подозреваете», - сказал автор-корреспондент Джеймс Крагель, научный сотрудник Медицинской школы им. Файнберга Северо-Западного университета. «Наши результаты показывают, что гиппокамп использует память, чтобы сообщать, куда смотрят ваши глаза, тем самым заставляя зрительную систему учиться и переоценивать окружающую среду на лету.

«Если вы не оглянулись назад и не увидели сбой, вы, возможно, не закодируете эту важную информацию, но, используя извлечение краткосрочной памяти, вы можете связать эти подсказки вместе и запомнить детали, которые вызывают более серьезные воспоминания. связи между этими разрозненными элементами, которые позволят вам вспомнить их позже гораздо проще ".

Исследование будет опубликовано 18 июня в журнале Science Advances.

«Эти результаты подчеркивают, что, хотя гиппокампально-зависимая память обычно считается делом прошлого, на самом деле она работает в данный момент, чтобы оптимизировать наше поведение и принятие решений», - сказал старший автор исследования Джоэл Восс, доцент медицинских социальных наук  в Файнберге. «Это ключ к пониманию функции гиппокампа и разработке эффективных методов лечения нарушений памяти».

«Это как если бы вы использовали свою память, чтобы спланировать, чего ожидать, а затем, когда она не соответствует тому, что на самом деле разворачивается, ваш гиппокамп активируется, чтобы переоценить и обновить ваше текущее восприятие того, что происходит», - сказал Крагель.

Отслеживание движений глаз, чтобы узнать больше о памяти

Исследование проводилось на пациентах с эпилепсией, которые находились под нейрохирургическим наблюдением в Северо-западной мемориальной больнице, чтобы локализовать источник их припадков. Им были имплантированы электроды в мозг для картирования мозговой активности, связанной с припадками. Во время пребывания в отделении по мониторингу эпилепсии участники выполняли задание на запоминание, в котором они изучали списки сложных сцен с множеством людей и объектов (например, кто-то сидит на скамейке в парке с едой на столе, события, происходящие на заднем плане), а затем тест памяти.

Во время теста участники указывали, старая или новая представленная сцена. На протяжении всего задания авторы одновременно записывали движения глаз и нервную активность, чтобы связать активность гиппокампа с поведением, управляемым памятью.

Изучая сцену впервые, участники часто возвращали свой взгляд на место, которое они только что просматривали за сотни миллисекунд до этого. Эти «повторные» движения глаз усиливали пространственно-временную память для сцен (запоминание, где находился объект или последовательность, в которой что-то происходило). Записи мозга выявили сети мозга, участвующие в создании этих «повторных посещений», поскольку активность гиппокампа изменилась непосредственно перед их выполнением. Увеличение мозговой активности последовало за повторными посещениями, которые, как полагает Крагель, могут сформировать прочную память о сцене и ее элементах.

«Это показывает, что вклад гиппокампа в память раскрывается всего за сотни миллисекунд во время текущего поведения, что удивительно, учитывая, что время его участия, обычно наблюдаемое при извлечении долговременной памяти, обычно считается от дней до лет», - говорит Восс.

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