Эффективный способ мотивации творчества и креативности у сотрудников открыли ученые
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Эффективный способ мотивации творчества и креативности у сотрудников открыли ученые

4:00:476/22/2021,Джефф ФалькФото: pixabay.com
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Выбор вознаграждений способствует творчеству, повышая веру сотрудников в свои способности к творчеству.

Исследования показывают, что эффективно используйте награды для развития творческих способностей

Согласно новому исследованию экспертов по управлению из Райс, Университета Тулейн, Университета Северной Каролины в Гринсборо и Национального Тайваньского педагогического университета, чтобы повысить творческий потенциал сотрудников, менеджерам следует подумать о том, чтобы предложить им набор вознаграждений на выбор, пишет medicalxpress.com.

Исследование, соавтором которого является Цзин Чжоу, профессор менеджмента и психологии Мэри Гиббс Джонс из Высшей школы бизнеса Райс Джонса, является первым, в котором систематически изучается влияние выбора вознаграждения в полевом эксперименте, который проводился в контексте общеорганизационная программа предложений. Предварительный экземпляр статьи опубликован в Интернете в Журнале прикладной психологии.

«Организации тратят много ресурсов и прилагают много усилий для разработки схем стимулирования, которые вознаграждают сотрудников, проявляющих творческий потенциал на работе», - сказал Чжоу. «Наши результаты показали, что усилия могут быть немного неуместными. Вместо обнаружения одного типа вознаграждения, который особенно эффективен для продвижения творчества, более эффективным является предоставление сотрудникам возможности выбора из нескольких типов вознаграждения, если они предоставят один или несколько идей, которые входят в 20% самых креативных».

Сотрудникам, участвовавшим в исследовании, был предоставлен ряд вариантов: финансовое вознаграждение для отдельного сотрудника или его команды, вознаграждение по собственному усмотрению, например получение приоритета при выборе выходных дней, или пожертвование компании в пользу благотворительной организации, выбранной сотрудником. Этот выбор оказал положительное, значительное влияние на количество творческих идей, генерируемых сотрудниками, и уровень творчества этих идей, как выяснили Чжоу и ее соавторы.

Исследователи пришли к своим открытиям, проведя квазиэксперимент в компании на Тайване в течение нескольких месяцев. Затем они провели второе экспериментальное исследование, в котором приняли участие сотрудники из 12 организаций на Тайване, чтобы воспроизвести результаты первого исследования и сравнить результаты с контрольной группой.

Исследования также показали, что награды, направленные на помощь другим, например пожертвование на благотворительность, могут быть особенно сильными. Но для менее творческих сотрудников альтернативные вознаграждения, которые приносят пользу нуждающимся, могут на самом деле снизить креативность, и их следует избегать, говорят авторы.

Исследователи также обнаружили, что выбор вознаграждений способствует творчеству, повышая веру сотрудников в свои способности к творчеству. Альтернативные вознаграждения также оказали сильное влияние на повышение творческих способностей сотрудников, ранее имевших высокие баллы при оценке творческих характеристик личности.

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