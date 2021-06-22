NASA показало фото летнего Солнцестояния в северном полушарии

20 июня 2021 года знаменует собой летнее солнцестояние - начало астрономического лета - в Северном полушарии.
Земля вращается под углом, поэтому половину года северное полушарие наклонено к Солнцу - это лето в северном полушарии и зима в южном полушарии. Вторую половину года северное полушарие отклонено от Солнца, создавая зиму на севере и лето на юге.
Солнцестояния случаются дважды в год в тех точках орбиты Земли, где этот наклон наиболее выражен. Эти дни являются самыми длинными (в летнем полушарии) и самыми короткими (в зимнем полушарии) в году и отмечают смену сезонов на летнее и зимнее соответственно.
Источник: nasa.gov