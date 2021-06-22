NASA показало фото летнего Солнцестояния в северном полушарии
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NASA показало фото летнего Солнцестояния в северном полушарии

1:00:576/22/2021,Сара ФрейзерФото: NASA / DSCOVR EPIC
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Эти дни являются самыми длинными (в летнем полушарии) и самыми короткими (в зимнем полушарии) в году и отмечают смену сезонов на летнее и зимнее соответственно.

Изображения показывают изменение наклона Земли между декабрьским (слева) и июньским (справа) солнцестоянием

20 июня 2021 года знаменует собой летнее солнцестояние - начало астрономического лета - в Северном полушарии.

Земля вращается под углом, поэтому половину года северное полушарие наклонено к Солнцу - это лето в северном полушарии и зима в южном полушарии. Вторую половину года северное полушарие отклонено от Солнца, создавая зиму на севере и лето на юге.

Солнцестояния случаются дважды в год в тех точках орбиты Земли, где этот наклон наиболее выражен. Эти дни являются самыми длинными (в летнем полушарии) и самыми короткими (в зимнем полушарии) в году и отмечают смену сезонов на летнее и зимнее соответственно.

Источник: nasa.gov

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