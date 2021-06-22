Спикер горсовета Бердска Владимир Голубев назвал самые главные достижения депутатов за пять лет: Чек-лист из 17 пунктов
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Спикер горсовета Бердска Владимир Голубев назвал самые главные достижения депутатов за пять лет: Чек-лист из 17 пунктов

10:12:396/22/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск/Алины Буровой
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Как отметил председатель горсовета, депутатская деятельность ответственна. В числе достижений: проведение в городе "большой" реконструкции дорог и тротуаров, приведение в порядок больницы с предоставлением квартир 12 медикам, а также реконструкция вокзала, которого так ждут бердчане. Впрочем, что сделали еще - читайте сами.

Владимир Голубев отчитался о деятельности депутатов в Бердске

Владимир Голубев рассказал об итогах действий депутатов 4 созыва в Бердске. Выдвинутую оценку председатель горсовета огласил на 48 сессии бердских депутатов, которая стала завершающей для данного созыва.

Как отметил Голубев, депутатская деятельность - это работа, которая требует большой ответственности за доверие оказанное избирателями.

- Знание городских проблем, общение с избирателями, совместная работа с администрацией и другими предприятиями города, причастность ко всему, чем живет город и его жители - все это основные составляющие нашей работы. Подводя итоги деятельности совета депутатов города Бердска за пятилетний период, без сомнения, можно отметить, что благодаря взаимодействию с Администрацией города, Региональным правительством и Законодательным собранием нами проделан большой объем работы,- заявил Владимир Голубев 21 июня.

Также председатель совета депутатов сказал, что за период работы 4 созыва депутатов, в городе максимально решены многие острые проблемы, волнующие умы граждан. Не желая быть голословным, Владимир Алексеевич привел данные, позволяющие оценить деятельность депутатов любому жителю Бердска.

Чек-лист об итогах деятельности депутатов 4 созыва

1. Приняты основополагающие нормативные документы, определяющие дальнейшее развитие города:
а) стратегия социально-экономического развития Бердска на период до 2030 года;
б) генеральный план города;
в) правила землепользования и застройки Бердска;
г) нормативы градостроительного проектирования Бердска;
д) правила благоустройства на территории города Бердска;
е) разработан порядок предоставления решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта на территории города Бердска.

2. За 5 лет бюджет города вырос в 1,2 раза и составил более 3 млрд рублей.

3. Налоговые и неналоговые доходы выросли в 1,5 раза.

4. В рамках национального проекта "Жилье и городская среда" на период с 2016 по 2020 гг.:
а) в городе введено 3333 квадратных метров жилья. Обеспеченность населения жильем с 2015 года выросло на 11,5%;
б) сокращен аварийно-жилой фонд;
в) за рассматриваемый период в городе расселено 320 жителей из 18 аварийных домов.

5. Для осуществления перевоза пассажиров на муниципальных маршрутах:

а) приобретено 17 автобусов средней вместимости;
б) начата реконструкция железнодорожного вокзала на станции Бердска.

6. С целью повышения качества питьевой воды в городе построены новые водозаборные сооружения и водопровод в Речкуновской зоне.

7. Построен коллектор по ул. Первомайская.

8. Из 6500 частных домовладений к газу подключено 48% домов. Техническая возможность появилась у 30%.

9. В рамках национального проекта "Экология" подготовлена:
а) проектно-сметная документация на берегоукрепление правого берега Новосибирского водохранилища в районе нашего города.

10. В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги":

а) финансирование на ремонт дорог увеличено более чем в 1,5 раза с 300 млн рублей в 3 созыве до 500 млн рублей в 4 созыве;
б) за 5 лет проведена реконструкция 70 тысяч квадратных метров дорог и 63 тысячи квадратных метров тротуаров;
в) построены автомобильные дороги и тротуары в новых микрорайонах к новым социальным объектам, что в свою очередь позволило организовать муниципальные маршруты для перевозок.

11. В рамках "Комфортная и городская среда" и других муниципальных программ:
а) с 2017 года на 61 придомовой территории отремонтированы более 65 тысяч квадратных метров внутриквартальных дорог и тротуаров;
б) завершается обустройство городского парка культуры и отдыха;
в) доля освещенных улиц увеличилась на 6,3% и составляет 51%.

12.В рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение":
а) отремонтированы кровли в 5 корпусах городской больницы;
б) проведены ремонты детских поликлинических отделений в центре города и микрорайоне, а также в инфекционном корпусе;
в) закончена реконструкция и оснащение оборудованием и мебелью поликлиники на ул. Пушкина, 172;
г) 12 сотрудников БЦГБ получили муниципальные служебные квартиры.

13. В рамках национального проекта: "Демография и образование":
а) полностью ликвидирована актуальная очередь в детсады для детей от 2 до 7 лет;
б) реализованы мероприятия позволяющие направлять детей от 1,5 лет в дошкольные учреждения;
в) завершена замена окон в школах и детсадах города.

14. Для вновь построенных социальных объектов в микрорайоне Южном введен в эксплуатацию газопровод высокого давления и запущена объединенная котельная.

15. Введен проект социально-экономического партнерства "Многопрофильный социальный центр" на ул. Кирова 2/1.

16. Начата долгожданная реконструкция стадиона "Авангард".

17. Отремонтировано асфальтовое покрытие стадиона "Восток" для скоростных тренировок.

За отчетный период советом депутатов проведено 47 сессий. Рассмотрено 468 проектов-решений. Принято 462 решения. Количество отклоненных документов снизилось на 90% в сравнении с предыдущим периодом. Напомним, что дата проведения предстоящих выборов в новый состав совета депутатов уже назначена. Выборы пройдут 19 сентября 2021 года. Что нового смогут достичь будущие депутаты - покажет время.

Депутаты на 48 сессии горсовета

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