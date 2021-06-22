Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 22 июня 2021 в России и мире

• Праздник лоботрясов
• День воды (Вода - именинница)
• День памяти и скорби - Начало Великой Отечественной войны
• День подмигивания кошкам
• День шоколадного эклера (Chocolate Eclair Day)
• День памяти преподобного Кирилла, игумена Белоезерского
• День памяти святителя Кирилла, архиепископа Александрийского
• Всемирный день тропического леса (World Rainforest Day)
• День Скипера Змея
• Праздник Вайю
• Праздник «Мят-Сели» в Ингушетии
• День глупых мужских поступков (Stupid Guy Thing Day) - США
• День борьбы против фашистов (Anti-Fascist Struggle Day) - Хорватия
• День луковых колец (National Onion Rings Day) - США
• День учителя - Сальвадор
• День технологий отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (National HVAC Tech Day) - США
• День торгово-ремесленных объединений (National Guild Day) - Иран
• День памяти героев битвы под Цесисом - Латвия
• День адвоката (Dia del Abogado) - Колумбия
• День рождения Куан Кунга (Kuan Kung`s Birthday) - Тайвань
• День радлера (National Radler Day) - США
• Именины у Александра, Кирилла, Марфы, Марии, Фёклы, Ивана, Алексея
• Кириллов день (На Кирилла - конец весне, почин лету)
Важные события
1668 царские войска начали 7-летнюю осаду Соловецкого монастыря, отказавшегося принимать церковную реформу.
1862 царским указом в России закрываются воскресные школы.
1921 в Москве вступила в действие первая радиотрансляционная сеть.
1941 нацистская Германия напала на Советский Союз, нанеся удар по военным и стратегическим объектам и городам. Начало Великой Отечественной войны.
1941 Алексей Николаевич Толстой завершает последнюю книгу цикла «Хождение по мукам».
1944 начало Белорусской операции советских войск.
1960 произошёл официальный разрыв отношений между СССР и Китаем. Поводом к этому стал обмен оскорблениями между лидерами национальных компартий. Н. С. Хрущёв обозвал Мао Цзэдуна сталинистом, а тот не остался в долгу, назвав генсека ревизионистом.
1961 авария Ил-18 под Богородицком. Никто из 97 человек на борту не погиб. За проявленные мужество и находчивость всем членам экипажа были присуждены ордена и медали.
1983 в НХЛ введён овертайм (дополнительные пять минут игры до первого гола в случае ничьей в основное время).
1996 катастрофа Ту-134 в Пензе. Погиб 1 человек.
1993 в Смоленске состоялась торжественная закладка памятника литературному герою Василию Тёркину.
1999 основан отдел по борьбе с правонарушениями на потребительском рынке и исполнения административного законодательства (ОБППРиИАЗ) МВД РФ.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend