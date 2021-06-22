Какой сегодня церковный праздник 22 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 22 июняТроицкая седмица
Святителя Кирилла, архиепископа Александрийского
Преподобного Кирилла Белоезерского, игумена
Праведного Алексия Московского Мечёва
Преподобного Александра Куштского, игумена
Народные праздники
Кириллов день
В этот праздник чтут память святителя Кирилла Александрийского, архиепископа и преподобного Кирилла Белоезерского, игумена.
Этот день самый длинный в году. С него начинаются активные земледельческие работы – высадка поздней рассады и сенокос.
Люди беспокоятся, чтобы солнце не сожгло палящими лучами урожай. Для этого проводят специальные обряды и заговоры.
Если зацвела рожь, то пришла пора косить и сушить сено.
Приметы
- Ласточки и стрижи низко летают – дождь предвещают.
- Вороны часто кричат – к дождю.
- Листья деревьев показывают свою изнанку – дождь близко.
- Пчелы с приближением туч в ульи не прячутся – дождя не будет.
- Муравьи собрались вокруг муравейника – погода будет хорошей.
Источник: my-calend