Сильная магнитная буря июня: Ожидаемый космический шторм 22 июня 2021
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
21.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Сильная магнитная буря июня: Ожидаемый космический шторм 22 июня 2021

5:45:346/22/2021,Маргарита МартыноваФото: Pixabay.com
0

Быстрая утомляемость, сонливость может проявиться у гипотоников. Лучшим лекарством является прогулки на воздухе, соблюдение режима дня и отказ от алкоголя и табака.

Сильная магнитная буря ожидается 25 июня , сегодня хорошая космическая погода
Сильная магнитная буря ожидается 25 июня , сегодня хорошая космическая погода
Сюжет: Магнитные бури. Метеозависимость
Скорая магнитная буря 21 июня 2021: Первая помощь метеопатам при геомагнитном шторме

Скорая магнитная буря 21 июня 2021: Первая помощь метеопатам при геомагнитном штормеГеоудар 20 июня 2021: Какой силы ждать магнитную бурю метеопатам сегодняЕщё 129 новости

Космическая погода очень непредсказуема. Так называют происходящие в космическом пространстве явления и процессы, вызванные активностью нашей звезды - Солнца. К ним относятся солнечные лучи, солнечная ультрафиолетовая радиация, солнечный ветер. Именно солнечный ветер, мощные выбросы корональной плазмы, является причиной магнитных бурь в магнитном поле Земли.

Под действием солнечного ветра магнитное поле нашей планеты на солнечной стороне сжимается, а на темной стороне вытягивается в направлении от Солнца. Чтобы наглядней представить себе эту картину, вспомните, как несильный поток воды обтекает препятствие. В результате в космическом пространстве образуется магнитосфера - область, где физические явления определяются магнитным полем Земли.

Вспышки на поверхности Солнца меняют характер солнечного ветра. Они являются источником высокоскоростного потока солнечной плазмы, несущей сильное магнитное поле со скоростью 800 км/с. Под ударами этих потоков магнитосфера Земли меняет форму и размер. При этом в магнитосфере происходят сложные процессы, затрагивающие здоровье и деятельность человека.

22 июня 2021 года космическая погода благоприятна для жителей Земли. Ближайшая магнитная буря ожидается 25 июня, в следующие трое суток ученые, наблюдающие за Солнцем, предсказывают стабильно спокойное состояние магнитосферы Земли. Люди, самочувствие которых зависит от изменений космической погоды, могут спокойно работать и отдыхать.

22 июня до полудня в магнитном поле нашей планеты не будет заметных возмущений, а после 12 часов и до полуночи сила колебаний прогнозируется равной 2 балла, это небольшие возмущения. Они могут вызвать у метеопатов, имеющих болезни сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата головные боли, сердечные боли, одышку, боли в суставах и позвоночнике. Быстрая утомляемость, сонливость может проявиться у гипотоников. Лучшим лекарством является прогулки на воздухе, соблюдение режима дня и отказ от алкоголя и табака. Здоровый образ жизни значительно улучшит состояние организма в моменты магнитных бурь и солнечной активности.

Какие методы противостояния негативному воздействию изменчивой космической погоде знают наши читатели, как лучше перенести магнитную бурю?
Валерия Андреевна, 47 лет:
- Стараюсь больше спать, вечером ложусь рано, проветриваю комнаты. Если тепло, то сплю с открытым окном. На ночь пью успокоительный травяной чай.
Ольга Васильевна, 56 лет:
- Меньше ем, на ночь стараюсь не есть совсем, днем пью больше воды. Утром принимаю контрастный душ, вечером ноги обливаю холодной водой. Стараюсь больше двигаться, ходить пешком.
Сергей Федорович, 55 лет:
- Давление регулируется только с помощью таблеток, стараюсь не курить, не пить кофе днем и вечером. Хорошо помогает плавание для улучшения самочувствия, или просто душ прохладный. Хорошо погулять перед сном, посидеть на лавочке и подышать.

Почему болеют Covid-19 после вакцинации: врач не стал молчать
Человек стареет рывками: вот три точных возраста
Какой «сюрприз» может ожидать привитых «Спутником V»
Алсу показала сына: не зря так долго его скрывала (видео)
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Привитым от COVID россиянам сказали, какая опасность их ждет
Посмешище: самые нелепые наряды лбимых звезд (фото)
Какая группа крови обеспечивает сильнейший иммунитет
Неожиданная весть для привитых «Спутником V»: что ждет россиян
магнитная буряметеопатыкосмическая погода
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как ваше здоровье?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскСильная магнитная буря июня: Ожидаемый космический шторм 22 июня 2021
    5:45:34 6/22/2021
    Сильная магнитная буря июня: Ожидаемый космический шторм 22 июня 2021
    Память не только хранит прошлое, но помогает оценивать реальность: как, узнали ученые
    5:00:19 6/22/2021
    Память не только хранит прошлое, но помогает оценивать реальность: как, узнали ученые
    22 июня 2021 - День памяти и скорби: открытки и слова поддержки на 80-летие начала войны
    4:30:38 6/22/2021
    22 июня 2021 - День памяти и скорби: открытки и слова поддержки на 80-летие начала войны
    Эффективный способ мотивации творчества и креативности у сотрудников открыли ученые
    4:00:47 6/22/2021
    Эффективный способ мотивации творчества и креативности у сотрудников открыли ученые
    Очень удачные дата на посадку свеклы с 22 по 30 июня по лунному календарю 2021 года
    3:00:00 6/22/2021
    Очень удачные дата на посадку свеклы с 22 по 30 июня по лунному календарю 2021 года
    В каких вакансиях женщины зарабатывают гораздо больше мужчин: девять профессий
    2:00:17 6/22/2021
    В каких вакансиях женщины зарабатывают гораздо больше мужчин: девять профессий
    NASA показало фото летнего Солнцестояния в северном полушарии
    1:00:57 6/22/2021
    NASA показало фото летнего Солнцестояния в северном полушарии
    Как ухаживать за цветочным символом июня – пионом?
    11:20:16 6/21/2021
    Как ухаживать за цветочным символом июня – пионом?
    У Айзы Долматовой новый возлюбленный
    10:50:48 6/21/2021
    У Айзы Долматовой новый возлюбленный
    Жена владельца "Спартака" Зарема Салихова рассказала всю правду о своей обнаженной фотосессии в Playboy
    10:48:04 6/21/2021
    Жена владельца "Спартака" Зарема Салихова рассказала всю правду о своей обнаженной фотосессии в Playboy