Сильная магнитная буря июня: Ожидаемый космический шторм 22 июня 2021

Космическая погода очень непредсказуема. Так называют происходящие в космическом пространстве явления и процессы, вызванные активностью нашей звезды - Солнца. К ним относятся солнечные лучи, солнечная ультрафиолетовая радиация, солнечный ветер. Именно солнечный ветер, мощные выбросы корональной плазмы, является причиной магнитных бурь в магнитном поле Земли.
Под действием солнечного ветра магнитное поле нашей планеты на солнечной стороне сжимается, а на темной стороне вытягивается в направлении от Солнца. Чтобы наглядней представить себе эту картину, вспомните, как несильный поток воды обтекает препятствие. В результате в космическом пространстве образуется магнитосфера - область, где физические явления определяются магнитным полем Земли.
Вспышки на поверхности Солнца меняют характер солнечного ветра. Они являются источником высокоскоростного потока солнечной плазмы, несущей сильное магнитное поле со скоростью 800 км/с. Под ударами этих потоков магнитосфера Земли меняет форму и размер. При этом в магнитосфере происходят сложные процессы, затрагивающие здоровье и деятельность человека.
22 июня 2021 года космическая погода благоприятна для жителей Земли. Ближайшая магнитная буря ожидается 25 июня, в следующие трое суток ученые, наблюдающие за Солнцем, предсказывают стабильно спокойное состояние магнитосферы Земли. Люди, самочувствие которых зависит от изменений космической погоды, могут спокойно работать и отдыхать.
22 июня до полудня в магнитном поле нашей планеты не будет заметных возмущений, а после 12 часов и до полуночи сила колебаний прогнозируется равной 2 балла, это небольшие возмущения. Они могут вызвать у метеопатов, имеющих болезни сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата головные боли, сердечные боли, одышку, боли в суставах и позвоночнике. Быстрая утомляемость, сонливость может проявиться у гипотоников. Лучшим лекарством является прогулки на воздухе, соблюдение режима дня и отказ от алкоголя и табака. Здоровый образ жизни значительно улучшит состояние организма в моменты магнитных бурь и солнечной активности.
Какие методы противостояния негативному воздействию изменчивой космической погоде знают наши читатели, как лучше перенести магнитную бурю?
Валерия Андреевна, 47 лет:
- Стараюсь больше спать, вечером ложусь рано, проветриваю комнаты. Если тепло, то сплю с открытым окном. На ночь пью успокоительный травяной чай.
Ольга Васильевна, 56 лет:
- Меньше ем, на ночь стараюсь не есть совсем, днем пью больше воды. Утром принимаю контрастный душ, вечером ноги обливаю холодной водой. Стараюсь больше двигаться, ходить пешком.
Сергей Федорович, 55 лет:
- Давление регулируется только с помощью таблеток, стараюсь не курить, не пить кофе днем и вечером. Хорошо помогает плавание для улучшения самочувствия, или просто душ прохладный. Хорошо погулять перед сном, посидеть на лавочке и подышать.