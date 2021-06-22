Позорное поражение на Евро-2020: Россия-Дания 1:4
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Позорное поражение на Евро-2020: Россия-Дания 1:4

8:44:306/22/2021Фото: УЕФА
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Наша сборная после обидного проигрыша вылетает с чемпионата, заняв последнее место в группе В.

Россия вылетела с Евро-2020

Вчера, 21 июня, в рамках третьего тура группы В состоялась встреча сборной России и сборной Дании. К сожалению, наша команда проиграла, причем с разгромным счетом 1:4. Это был один из самых важных матчей Евро-2020, но команда Черчесова с ним не справилась. Они одержали всего одну победу на чемпионате, и умудрились пропустить 7 мячей в трёх поединках. С такой игрой в обороне и бесхитростными забросами на Артёма Дзюбу рассчитывать на успех было слишком наивно.

Отметим, В составе победителей отличились форварды Юссуф Поульсен и Миккель Дамсгор, а также защитники Андреас Кристенсен и Йоаким Мехле.

У россиян на 70-й минуте пенальти реализовал капитан сборной России Артём Дзюба.

В итоге, сборная России закончила групповой этап с тремя набранными очками, но… разница забитых и пропущенных сборной России мячей — 2:7. При таком раскладе остаёмся на последнем месте в группе и вылетаем с чемпионата.
Тренер российской сборной Станислав Черчесов рассказал после игры, почему наша команда проиграла:

«Не сложился результат. План на игру выдерживался, у нас было несколько хороших моментов. К сожалению, мы не забили, и первый же полумомент у соперников завершился голом. На второй тайм вышли отыгрываться, соорудили гол сами себе. Перестроили игру, отыграли один мяч, хотели и дальше. При своем штрафном соперник выбил его, быстрая контратака. Мы прекрасно знаем, как они контратакуют, поэтому построили так игру. Пропустили две контратаки и поплатились двумя голами», — поделился Черчесов на пресс-конференции.

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