Уважаемый Владимир Владимирович, повторно обращаются к Вам жители военного городка открытого типа № 54. г. Иваново
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Уважаемый Владимир Владимирович, повторно обращаются к Вам жители военного городка открытого типа № 54. г. Иваново

8:50:096/22/2021
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На сегодняшний день пяти семьям вынесены решения суда о выселении без предоставления иного жилья, а это дети и внуки участников войны. К примеру: мой отец воевал с первых дней ВОВ, был тяжело ранен в Белоруссии под г. Барановичи, а матушка сопровождала раненых бойцов на эшелонах.

Владимиру Путину россияне начали задавать вопросы

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Владимир:

Уважаемый Владимир Владимирович. ПОВТОРНО обращаются к Вам жители военного городка открытого типа № 54. г. Иваново. ул. Окуловой 84/18. Мы абсолютно гражданские люди, граждане Российской Федерации, имеющие несчастье проживать в настоящее время на территории военного городка. До 1993 года территория принадлежала дому отдыха «Харинка» . Квартиры, в которых мы проживаем, предоставлялись нашим родителям ещё в далеком 1947 году, как ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, проработавшим на предприятии от 20 до 50 лет, имеющим множество государственных наград за военный и послевоенный периоды. 21.09.1993 года, всех нас, вместе с имуществом и квартирами, обманным путем (без уведомления), «продали» Министерству обороны. В договоре, который мы, жители дома, увидели только в конце 2019 года есть пункт 4.6 в котором МО конкретно обещало заключить договора найма с жителями дома, но это оказалось большим ОБМАНОМ, никто и не собирался выполнять обещания.

С 1993 года, с момента заключения договора передачи, до сегодняшнего дня, не смотря на многократные обращения и в КЭЧ, и в Славянку, последующем в ЖКУ, военную прокуратуру, Администрацию города, о надлежащем содержании дома, никаких ремонтов дома не проводилось. Сейчас, согласно результатам экспертизы «Ивановским бюро экспертизы» 2019 года «состояние дома аварийное, является непригодным для постоянного проживания, нахождение в нем составляет угрозу жизни и здоровью жизни» (70%) и наши "уважаемые" чиновники от Министерства обороны решили выселить нас всех, в никуда, на улицу, под надуманным предлогом, без предоставления жилья, а другого жилья мы не имеем, и не имеем возможности его приобрести. Проживающие в доме в основном пенсионеры и несовершеннолетние дети. Более того, МО решили лишить всех нас Российского гражданства, выселив нас из единственного жилья, снять с гос. регистрации, лишив, тем самым возможности обращения с медицинские, учебные, социальные, судебные и прочие учреждения, что не дает нам возможности защиты в судах. Что противоречит Конституции РФ.

На сегодняшний день пяти семьям вынесены решения суда о выселении без предоставления иного жилья, а это дети и внуки участников войны. К примеру: мой отец воевал с первых дней ВОВ, был тяжело ранен в Белоруссии под г. Барановичи, а матушка сопровождала раненых бойцов на эшелонах. А самое главное, что все это происходит в год 75-76 лет Великой победы в Великой Отечественной Войне. Обращаемся к Вам, уважаемый Владимир Владимирович, с огромной просьбой, помогите разобраться с данной ситуацией. От имени всех жильцов с уважением Владимир Александрович. 8-915-820-13-12.

От редакции:

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