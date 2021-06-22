Банда "бизнесменов" украла тонну топлива с заправки Новосибирска и продала на трассе
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Банда "бизнесменов" украла тонну топлива с заправки Новосибирска и продала на трассе

9:05:146/22/2021Фото: pixabay
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Сейчас устанавливается окончательная сумм ущерба, но уже известно, что она превысила 200 тысяч рублей. Также устанавливается причастность мужчин к другим преступлениям. На них заведено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Им грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

Новосибирцы воровали бензин с предприятия

Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Новосибирск остановили постоянно воровство топлива на одном из транспортных предприятий в Кировском районе. Как выяснилось, правоохранителям удалось задержать двух мужчин, которые с помощью шлангов сливали бензин из железнодорожной цистерны в специальные емкости, установленные в кузове грузовой "ГАЗели". Подозреваемые в возрасте 24 и 36 лет успели похитить около тонны топлива. А чуть раньше младший из задержанных похитил около трех с половиной тысяч тонн топлива, которые он продал на одной из трасс областного центра. Воровство топлива было и в декабре прошлого года – тогда он похитил около 4 тысяч тонн.

Сейчас устанавливается окончательная сумм ущерба, но уже известно, что она превысила 200 тысяч рублей. Также устанавливается причастность мужчин к другим преступлениям. На них заведено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Им грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

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