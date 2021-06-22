Можно ли работать на огороде с 21 по 27 июня на Троицкую седмицу?

Троицкая седмица началась у православных 21 июня 2021 года. Эта праздничная неделя является прямым продолжением Троицы. Как и любой другой праздник, относящийся к двунадесятым, его празднование не ограничивается одним днем.
Эта седмица является сплошной. Такое название оттого, что все 7 дней запрещено соблюдать пост. Убраны обязательные постные среда и пятница. Сразу после Троицкой седмицы начнется двухнедельный в 2021 году Петров пост. А потому эта неделя также является подготовительной к посту.
Православные традиции
Как мы уже написали - неделя является праздничной после Троицы и подготовительной к посту. Это предполагает, что большее количество времени нужно уделить молитвам, посещению храма, подготовке организма к предстоящему посту.
Запреты на работу ни в Библии ни в церковных правилах не содержатся. Просто говорится о том, что нужно найти время на молитву. То есть на первое место в этот период следует ставить Господа, уделять ему и своей душе время, а уже потом заниматься своими делами.
Народные традиции
В народных поверьях все намного сложнее. Большинство из них пришли к нам со времен Руси, которая существовала до крещения, а значит все они являются не более, чем суевериями.
Однако и Троицу и на Троицкую седмицу работать запрещалось. Связано это с тем, что славяне в этот период праздновали именины земли. Считали, что она вынашивает урожай, а потому ни в коем случае ее тревожить никаким образом нельзя. Не выходили ни в поля, ни в огороды.
Также запрещалась и работа по дому. Но уже с четверга Троицкой седмицы разрешалось убраться в доме и вымыть полы. На Троицу и Духов день не разрешалось даже мыть посуду.
Запрет существовал и на посещение леса и открытых водоемов. И этому тоже есть свое объяснение. Наравне и именинами земли отмечалась Русальная неделя. Славяне верили в духов воды, а потому опасались приближаться к водоемам.