"Он схватил сына за шею, аж цепочка порвалась": В Новосибирске мужчина избил 13-летнего мальчика из-за сломанной качели. ЧП попало на видео

Вчера 20 июня в Новосибирске произошло серьезное ЧП. В Дзержинском районе на улице Фрунзе группа подростков каталась на качелях. Вдруг из качелей выпала гайка, но не смотря на это, конструкция не сломалась. Дети решили отремонтировать качели и начали прикручивать гайку обратно, но в какой-то момент к ним подошла женщина и начала кричать, что они сломали качели. Через несколько минут к ссоре подключился мужчина.
- В какой-то момент мужчина ударил рукой в грудь моего сына, так что у него перехватило дыхание. Затем крепко схватил его за шею одной рукой, так что цепочка порвалась. Свободной рукой наносил сыну удары по голове: в тыльную и боковую части черепа, не менее трёх ударов. Когда этот мужчина бил сына, говорил: "Адрес назови". Всё это рассказал мне мой сын, - рассказал отец 13-летнего мальчика.
Все, что происходила на площадке, попала на камеры. На кадрах видно, что мужчина сначала смотрит за тем, что происходит на площадке, затем хватает ребенка, тащит его и бьет. В какой-то момент на защиту мальчика от агрессора встала женщина, которая попыталась разнять зажатого у него в руке ребёнка, однако его это не остановило. Теперь родители пострадавшего мальчика хотят, чтобы нападавший ответил по закону. Поэтому, заявление в полицию уже написано, ведется разбирательство.