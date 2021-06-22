Уникальные открытки С Днём вдов на 23 июня и трогательные слова поддержки
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Уникальные открытки С Днём вдов на 23 июня и трогательные слова поддержки

10:07:186/22/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Ежегодно 23 июня, начиная с 2011 года, мировое сообщество отмечает Международный день вдов (International Widow’s Day).

Международный день вдов

Бывают в жизни огорчения,
Утраты, беды и печаль,
И все, кто с нами был кода-то,
Ушли от нас куда-то вдаль.

Вы все утратили кормильца,
Мужчину, мужа и отца,
Оставшись вдовами на сотни лет несчастий,
Идти одной по жизни до конца.

Давайте же тужить не будем,
А будем верить в чудеса,
Ведь все хорошее вернется непременно,
И жизни будет белой полоса.

Международный день вдов

Судьба Ваша не проста,
Хочу сегодня пожелать,
Чтоб Ваша жизнь была до ста,
И везде Вам поспевать.

Здоровья крепкого побольше
И знайте вещь такую золотую:
Улыбайтесь Вы как можно дольше,
Ну и живите не впустую.

***

Весь мир сегодня голову склонил
Пред гордым взглядом вдов печальным.
И пусть вы были счастья лишены,
Вы не упали, не сдались и не сломались.

И пусть ваш взгляд вобрал весь холод слез,
Печаль утраты, тишины молчание.
Ждет впереди вас мир любви и роз,
И радость тихая, на смену всей печали.

Пусть ваше сердце снова оживет
Цветком весенним, лилией прекрасной.
Пусть в вашем сердце властвует любовь.
Живите долго. Радости вам, счастья.

Международный день вдов

Хоть много лет назад любимого ты потеряла,
Тебе хочу я пожелать любви, тепла, как прежде.
Чтоб улыбалась ты, чтоб ты не унывала,
Чтобы тебя хранили вера и надежда.

Пускай в душе твоей царит покой и мир,
Пускай не беспокоит ни болезнь, ни стужа.
Желаю неба голубого, как сапфир,
И солнца нежный диск, как у жемчужин.

Источник: pozdravok.ru

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